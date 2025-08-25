Η κυβέρνηση φέρνει σε διαβούλευση ένα πακέτο αλλαγών που υπόσχεται να αγγίξει την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων και εργοδοτών. Από πιο γρήγορες προσλήψεις και μείωση γραφειοκρατίας μέχρι τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, οι ρυθμίσεις επιχειρούν να απαντήσουν σε διαχρονικά προβλήματα, με σαφή στόχο να ενισχυθεί η μεσαία τάξη και να θωρακιστούν τα δικαιώματα στην εργασία. Το κρίσιμο ερώτημα βέβαια είναι αν θα αποδειχθούν στην πράξη εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.

Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων:

Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%.

Επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως που ήδη ισχύει για 2 εργοδότες και στον ίδιο εργοδότη, με πιστή τήρηση όλων των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.





Λιγότερα χαρτιά, πιο γρήγορες διαδικασίες

Οι προσλήψεις απλοποιούνται: ένα έγγραφο αντί για τέσσερα, ενώ όλα τα στοιχεία θα καταγράφονται ψηφιακά. Για εργασία μικρής διάρκειας (μέχρι δύο μέρες), η διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρώνεται ακόμα και μέσω κινητού. Εξαφανίζονται παλιά έντυπα, όπως το βιβλίο αδειών, ενώ οι εργοδότες θα έχουν στη διάθεσή τους εφαρμογή τύπου myErgani.

Πιο ευέλικτο ωράριο, νέα δικαιώματα

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται με μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλευση και με χρόνο προετοιμασίας κατοχυρωμένο. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας σε ετήσια βάση, με έμφαση σε γονείς που χρειάζονται περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους. Επίδομα κυοφορίας και λοχείας θα καλύπτει και εργαζόμενες με περισσότερους από έναν εργοδότη, ενώ το γονικό επίδομα γίνεται ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Σημαντική ενίσχυση δίνεται και στον τομέα της προστασίας. Ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας θα καταγράφουν πλέον τις παρατηρήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά, για να μην χάνονται στο συρτάρι. Προβλέπεται επίσης παρουσία συντονιστών ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα, σεμινάρια πρώτων βοηθειών και καλύτερη καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών.

Ενίσχυση ελέγχων

Η Επιθεώρηση Εργασίας αποκτά περισσότερα εργαλεία, με αυστηρότερες κυρώσεις για όσους παρεμποδίζουν ελέγχους ή επιτρέπουν φαινόμενα βίας και παρενόχλησης.

Η φιλοσοφία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του νομοθέτη είναι: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία. Το αν θα περάσει όμως το τεστ της καθημερινότητας, θα κριθεί όχι στις εξαγγελίες αλλά στην εφαρμογή. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα διαπιστώσουν τον χειμώνα που έρχεται αν οι υποσχέσεις μεταφράζονται σε πραγματική στήριξη ή αν μένουν στα χαρτιά.

Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις:

Ολοκλήρωση αναγγελίας πρόσληψης με ένα έγγραφο, αντί για τέσσερα.

Ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις στο myErgani.

Εφαρμογή τύπου myErgani και για εργοδότες.

Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών.

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

