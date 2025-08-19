Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και οι τελευταίες οικογένειες επιστρέφουν σιγά-σιγά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μπροστά τους υψώνεται ένα κύμα υποχρεώσεων, που για πολλούς μοιάζει με οικονομικό τσουνάμι έτοιμο να τους παρασύρει!

Οι πρώτες εγγραφές σε φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ξεκινούν και το βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι δυσανάλογο των εισοδημάτων τους. Ειδικά για όσους έχουν παιδιά σε ηλικίες που… ζητούν τα πάντα!

Η εικόνα γνώριμη για χιλιάδες οικογένειες. Από τη μια τα παιδιά που θέλουν μπαλέτο, ρομποτική, ποδόσφαιρο, πιάνο ή τένις. Και από την άλλη οι γονείς, με τα πορτοφόλια μισοάδεια από τις διακοπές, να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη χαρά των παιδιών και στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αν στην οικογένεια υπάρχει παιδί στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, τότε η ανάγκη γίνεται υποχρέωση και ο οικογενειακός προϋπολογισμός συχνά “τινάζεται” στον αέρα!

Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο της δραστηριότητας:

Ξένες γλώσσες: από 60 έως 100 ευρώ/μήνα

Αθλητικές δραστηριότητες: από 40 έως 90 ευρώ/μήνα

Ωδεία & μουσική: 70 έως 120 ευρώ/μήνα

Ρομποτική & εικαστικά: από 50 ευρώ/μήνα και άνω

Το μεγάλο “αγκάθι” για τους περισσότερους, όμως, παραμένουν τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Για οικογένειες με παιδιά στο γυμνάσιο ή το λύκειο, το κόστος μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400 ευρώ τον μήνα.

Δραστηριότητα Συχνότητα Μέσο Κόστος/μήνα Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά) 2-3 φορές/εβδ. 60€ – 100€ Φροντιστήριο (Γυμν./Λύκειο) Καθημερινά 200€ – 450€ Αθλητισμός (ποδόσφ., τένις, στίβος) 2-3 φορές/εβδ. 40€ – 90€ Ωδείο / Μουσικά όργανα 1-2 φορές/εβδ. 70€ – 120€ Ρομποτική / Δημιουργικές τέχνες 1 φορά/εβδ. 50€ – 80€ Μουσικοκινητική για μικρά παιδιά 1 φορά/εβδ. 100€ – 120€ Κολυμβητήριο 2-3 φορές/εβδ. 60€ – 100€

Τα κόστη εκτινάσσονται δυο και τρεις φορές πάνω αν στην οικογένεια υπάρχουν δύο ή τρία παιδιά. Ενώ για εκείνους που έχουν ακόμα περισσότερα παιδιά, η επιβίωση μετατρέπεται σε… “τέχνη”, επιστρατεύοντας κάθε δυνατό μέσο ή τέχνασμα για να ανταποκριθούν, όπως μπορούν…

Σύνολο υποχρεώσεων για 1 παιδί με 3 δραστηριότητες: 200€ – 350€/μήνα

Για 2 παιδιά: 400€ – 700€/μήνα

Και κάπου εδώ, αρχίζει η δύσκολη ισορροπία: Πώς συνεχίζεις να προσφέρεις στα παιδιά σου τα εφόδια και τη χαρά των δραστηριοτήτων, όταν ο προϋπολογισμός του σπιτιού δεν «βγαίνει»; Πώς επιλέγεις ανάμεσα σε όνειρα και αριθμούς;

Κάθε φθινόπωρο ξεκινά ένας νέος γύρος… αντοχής, τόσο για τα παιδιά που κάνουν ένα νέο σχολικό ξεκίνημα, όσο και για τους γονείς που προσπαθούν να τα στηρίξουν. Και αυτή η προσπάθεια, χρόνο με τον χρόνο, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Γιατί όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις. Αλλά ο οικογενειακός προϋπολογισμός μένει σταθερός, ή και μειώνεται…