Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το οικονομικό επιτελείο παρουσίασε έναν πολυετή σχεδιασμό οικονομικών μέτρων με δημοσιονομικό κόστος 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, το οποίο θα ανέλθει στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Το πακέτο στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την τόνωση των επενδύσεων, την κοινωνική στήριξη και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση προσαυξήσεων τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενικό φορολογικό συντελεστή για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και μόνιμη ενίσχυση για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ έως το 2028, ενώ θεσπίζονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και επενδυτικός χαρακτήρας στον «Κουμπαρά» για τη νέα γενιά.

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Τον αναλυτικό χάρτη των οικονομικών μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να τοποθετεί το δημοσιονομικό κόστος στα 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 και σταδιακά στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε μόνο τις παρεμβάσεις της επόμενης χρονιάς, αλλά έναν πολυετή σχεδιασμό έως το τέλος της δεκαετίας.

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέδεσε τη χρηματοδότηση του πακέτου με την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και των επενδύσεων, καθώς και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Έθεσε παράλληλα τέσσερις προτεραιότητες έως το 2030: μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: τέλος στις δύο μεγάλες προσαυξήσεις του τεκμηρίου

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για όσους έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία τους στο myDATA, έχουν διασυνδέσει POS και ταμειακές και δεν έχουν φορολογική παράβαση την τελευταία πενταετία, δεν θα εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα κριτήρια καλύπτει πάνω από το 90% των επαγγελματιών.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση κοστολογείται στα 170 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις ήδη θεσμοθετημένες φορολογικές μειώσεις των 402 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση υπολογίζει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν περίπου 570 εκατ. ευρώ λιγότερους φόρους το 2027.

Διορθώνεται παράλληλα το τεκμήριο στα ταξί ώστε να υπολογίζεται ανάλογα με το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας, ενώ ανήλικος που κληρονομεί άδεια ταξί δεν θα αντιμετωπίζεται ως ενεργός επαγγελματίας.

Αγρότες: μηδενικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

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Το μέτρο αφορά, σύμφωνα με την κυβερνητική παρουσίαση, περίπου 47.000 επαγγελματίες αγρότες. Αγρότης με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομεί 1.540 ευρώ, ενώ το μέγιστο όφελος μπορεί να φτάνει τα 2.900 ευρώ.

Αντίστοιχη παρέμβαση γίνεται για τους τρίτεκνους. Για μισθωτό με τρία παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ, το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει όφελος περίπου 1.800 ευρώ ετησίως.

Συνταξιούχοι: στα 400 ευρώ η ενίσχυση Νοεμβρίου

Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται κατά 270.000 δικαιούχους.

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Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φτάνει περίπου στα 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με συνολικό ετήσιο κόστος 880 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η αύξηση των συντάξεων για το 2027 υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στο 2,6%. Το ποσοστό, ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και θα καθοριστεί με τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού προϋπολογισμού.

Δημόσιο: επιστρέφει ενίσχυση Χριστουγέννων μετά από 15 χρόνια

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το ποσό θα υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και θα υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές.

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Παράλληλα, οι μισθοί στο Δημόσιο θα αυξηθούν συνολικά κατά 80 ευρώ μικτά τον μήνα έως τον Ιανουάριο του 2028, σε δύο στάδια.

Με βάση το παράδειγμα του υπουργείου, δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.447 ευρώ θα έχει 562 ευρώ επιπλέον καθαρό εισόδημα το 2027 και άλλα 402 ευρώ το 2028.

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2028

Ο κατώτατος μισθός έχει στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και τα 1.300 ευρώ για όσους έχουν τρεις τριετίες.

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Οι αυξήσεις προβλέπεται να γίνουν σε δύο στάδια, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

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Ταυτόχρονα, από τον Απρίλιο του 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, με ολόκληρη τη μείωση, σύμφωνα με την παρουσίαση, να περνά στην πλευρά του εργαζομένου.

Επιχειρήσεις: λιγότερη προκαταβολή και τέλος επιτηδεύματος

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων από 80% σε 50%, κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο.

Παράλληλα προχωρεί η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, ξεκινώντας από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και επεκτεινόμενη στη συνέχεια στην Αττική.

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Θεσπίζονται επίσης επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε οι επιχειρήσεις να ανακτούν φορολογικά ταχύτερα το κόστος των επενδύσεών τους.

ΕΝΦΙΑ, αναπηρικά επιδόματα και οικογένεια

Στο κοινωνικό πακέτο περιλαμβάνεται η επέκταση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με υψηλότερο πληθυσμιακό όριο, 2.200 κατοίκους, για τη Δυτική Μακεδονία, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση.

Παράλληλα, τα αναπηρικά επιδόματα θα αναπροσαρμόζονται πλέον με μηχανισμό αντίστοιχο των συντάξεων. Αφορούν περίπου 218.000 πολίτες, με το μέσο όφελος για το 2027 να υπολογίζεται από το οικονομικό επιτελείο περίπου στα 220 ευρώ.

Αυξάνεται επίσης κατά 10% το voucher των βρεφονηπιακών σταθμών, διευρύνονται κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια, ενώ αυξάνεται και το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ο «Κουμπαράς» αποκτά επενδυτικό χαρακτήρα

Περισσότερες λεπτομέρειες δόθηκαν και για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά». Ο ειδικός λογαριασμός θα μπορεί να ανοίγει μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού και για κάθε ευρώ που καταθέτει η οικογένεια, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, ένα επιπλέον ευρώ θα καταθέτει το κράτος.

Το νέο στοιχείο της σημερινής εξειδίκευσης είναι ότι τα χρήματα δεν θα παραμένουν απλώς ως καταθέσεις αλλά θα επενδύονται. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα ώστε οι γονείς να μπορούν να επιλέγουν διαφορετικό επενδυτικό προφίλ.

Με βάση τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν, με τις μέγιστες καταβολές και υποθετική απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει περίπου τις 64.000 ευρώ στα 18 χρόνια. Πρόκειται, όμως, για κυβερνητικό υπολογισμό με παραδοχή συγκεκριμένης επενδυτικής απόδοσης και όχι για εγγυημένο τελικό ποσό.