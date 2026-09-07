Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και των επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του Brent υπερβαίνει τα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κυμαίνεται πάνω από τα 92 δολάρια.

Η μείωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ περιορίζει σημαντικά τις ροές πετρελαίου, επιδεινώνοντας την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο OPEC+ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγική του πολιτική για τον Οκτώβριο, απορρίπτοντας τις προσδοκίες για άμεση αύξηση της προσφοράς.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διαταραχή ενδέχεται να οδηγήσει τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα, επιβαρύνοντας το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.

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Νέα ανοδική πίεση δέχονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν και οι επιθέσεις σε πλοία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένης διαταραχής στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

Το Brent κινείται το πρωί της Δευτέρας πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ξεπερνά τα 92 δολάρια.

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Η αγορά έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα ισχυρό ανοδικό άλμα. Την περασμένη εβδομάδα το Brent ενισχύθηκε περίπου 7,8%, ενώ το WTI σχεδόν 10%, καθώς οι νέες εχθροπραξίες περιόρισαν τις ροές μέσω του Ορμούζ. Θυμίζουμε ότι από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η νέα κλιμάκωση ήρθε το Σάββατο. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, ένα από αυτά κοντά στο νησί Kharg, βασικό κόμβο των ιρανικών εξαγωγών. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε τρία δεξαμενόπλοια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, κινούνταν μέσω μη εγκεκριμένων διαδρομών, καθώς και σε αμερικανικά σκάφη.

Το πρόβλημα πλέον δεν περιορίζεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι κατά το τελευταίο δεκαήμερο περνούν κατά μέσο όρο μόλις 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων ημερησίως από το Ορμούζ, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Την ίδια στιγμή, ο OPEC+ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγική πολιτική του για τον Οκτώβριο, περιορίζοντας προς το παρόν τις προσδοκίες ότι θα χρησιμοποιηθεί πρόσθετη παραγωγή για να αποκλιμακωθούν οι τιμές.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον η διάρκεια της αναταραχής. Η αγορά δεν έχει προεξοφλήσει ένα σενάριο πλήρους διακοπής των ροών, όμως όσο η ναυσιπλοΐα δυσκολεύεται τόσο αυξάνεται το γεωπολιτικό premium στην τιμή.

Ήδη αναλυτές επισημαίνουν ότι μια σοβαρότερη και παρατεταμένη διαταραχή θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent αισθητά υψηλότερα. Η JPMorgan εκτιμά ότι κάθε επιπλέον μήνας διαταραχών θα μπορούσε να προσθέτει περίπου 7–8 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ σε τρίμηνη διαταραχή βλέπει μέση τιμή γύρω στα 114 δολάρια. Σε δυσμενές σενάριο παρατεταμένων προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα, η Goldman Sachs έχει αναφερθεί ακόμη και σε 120 δολάρια το βαρέλι.

Για την Ευρώπη και την Ελλάδα, η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι μόνο η τιμή του αργού. Μια παρατεταμένη άνοδος μπορεί να περάσει στα καύσιμα, στις μεταφορές, στο ενεργειακό κόστος και τελικά στον πληθωρισμό, περιορίζοντας μέρος της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.