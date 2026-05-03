Μέσα σε κλίμα παγκόσμιας ενεργειακής αβεβαιότητας, συνεδριάζσει σήμερα ο ΟΠΕΚ+ μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι τιμές .

Στο επίκεντρο ωστόσο δεν θα είναι μόνο οι ποσοστώσεις, θέμα για το οποίο αποχώρησαν και τα ΗΑΕ, αλλά η δυνατότητα αύξησης της παραγωγής και η μεταφορά πετρελαίου όσο παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ αλλά και η ύπαρξη του ίδιος του Καρτελ.

Advertisement

Advertisement

Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Καζακστάν, Αλγερία και Ομάν θέλουν να αυξηθεί η παραγωγή κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα διατηρώντας παρόμοια αύξηση με αυτήν που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο και ανανεώθηκε τον Απρίλιο, από την οποία πρέπει να αφαιρεθεί το μερίδιο των ΗΑΕ.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η ομάδα του ΟΠΕΚ+, θα συνεχίσει να συνεργάζεται παρά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και απέκλησε το ενδεχόμενο «να ξεσπάσει πόλεμος τιμών πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ, δεδομένου του παγκόσμιου ελλείμματος πετρελαίου».

Ανησυχία από τους πετρελαϊκούς κολοσσούς

Αντίθετη άποψη διατυπώνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες που προειδοποιούν για σημαντική μείωση στα αποθέματα πετρελαίου, με την παγκόσμια αγορά να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Αρκετές χώρες μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ έχουν προχωρήσει σε χρήση των αποθεμάτων τους τα οποία μειώνονται ενώ συνεχίζεται το ράλι τιμών με το πετρέλαιο Brent να βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η οικονομική διευθύντρια της Chevron, Ίμερ Μπόνερ, τόνισε στο Bloomberg πως τα αποθέματα βοήθησαν στη συγκράτηση των τιμών, ωστόσο «εξαντλούνται».

Παρόμοια ανησυχία εξέφρασε και ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς λέγοντας ότι «δεν έχουμε δει ακόμα τον πλήρη αντίκτυπο της πρωτοφανούς διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, θα δούμε κι άλλα».

Σύμφωνα με εκτίμησή της Chevron στο CNBC, η παραγωγή της στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να υποχωρήσει κατά 750.000 βαρέλια ημερησίως, εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, ενώ παράλληλα η παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου προς τα διυλιστήρια προβλέπεται να μειωθεί κατά 3% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση είναι η πιθανότητα «καταστροφής ζήτησης», δηλαδή η μείωση της κατανάλωσης λόγω υψηλών τιμών. Αν και θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία, ο περιορισμός της ζήτησης, εκτιμούν αναλυτές, πως είναι το πλέον ρεαλιστικό σενάριο εάν συνεχιστεί η πίεση στην αγορά.