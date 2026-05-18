Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν είνα σε τέλμα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, οι απειλές πυκνώνουν αλλά και μετά την πυρκαγιά από την επίθεση κοντά σε πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο, στο Μπαράκα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,01 δολάρια, ή 1,84%, στα 111,27 δολάρια το βαρέλι έως τις 04:32 GMT, αλλά ήταν κάτω από τα 112 δολάρια που είχαν αγγίξει νωρίτερα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Η τιμή για το αμερικανικό αργό ενδιάμεσο διαμορφώθηκε στα 107,75 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2,33 δολαρίων ή 2,21%, μετά την άνοδο στα 108,70 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Απριλίου.

Το συμβόλαιο του Ιουνίου λήγει την Τρίτη.

Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν άνοδο άνω του 7% την περασμένη εβδομάδα.