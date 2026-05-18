Η Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, βγήκε από καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας και εστάλη σπίτι της, μερικές εβδομάδες αφότου μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο νοσοκομείο ύστερα από καρδιακή προσβολή που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπέστη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ίδρυμα που διαχειρίζεται η οικογένειά της.

Η 54χρονη Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν. Καταδικάστηκε σε νέα ποινή κάθειρξης, όπως ανακοίνωσε το ίδιο ίδρυμα φέτος τον Φεβρουάριο, λίγο καιρό πριν οι ΗΠΑΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν τον πόλεμό τους κατά του Ιράν.

Υπέστη, σύμφωνα με εκτιμήσεις, καρδιακή προσβολή στα τέλη Μαρτίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ένα μήνα αργότερα, πρώτα στην πόλη Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, και στη συνέχεια, ύστερα από την προσωρινή αναστολή της ποινής της με την καταβολή μεγάλης εγγύησης, στο νοσοκομείο Παρς της Τεχεράνης, όπως δήλωσε το ίδρυμα.

«Η ανάρρωσή της απαιτεί αυστηρή ιατρική παρακολούθηση έξω από τη φυλακή. Η επιστροφή της σε καθεστώς κράτησης είναι θανατική ποινή», φέρεται να δήλωσε η κόρη της Μοχαμαντί, η Κιάνα Ραχμάνι, σύμφωνα με το ίδρυμα. Το υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα που έγινε για κάποιο σχόλιο και δεν υπήρξε αναφορά της υπόθεσής της στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Μοχαμαντί, της οποίας η κράτηση συγκέντρωσε παγκόσμια προσοχή, συνελήφθη τον Δεκέμβριο αφού κατήγγειλε τον θάνατο ενός δικηγόρου, του Χοσρόβ Αλικορντί. Εισαγγελέας δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είχε κάνει προκλητικά σχόλια στην επιμνημόσυνη τελετή για τον Αλικορντί.

Η επιτροπή των βραβείων Νόμπελ είχε τότε ζητήσει από την Τεχεράνη να την αφήσει αμέσως ελεύθερη. «Η Ναργκίς Μοχαμαντί νοσηλεύθηκε αρχικά στην καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας (CCU) του νοσοκομείου Μουσαβί στη Ζαντζάν από την 1η έως τις 10 Μαΐου», δήλωσε το ίδρυμα.

«Μετά από 150 ημέρες από τη βίαιη σύλληψή της στη Μασχάντ…ύστερα από προσωρινή αναστολή της ποινής της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στη μονάδα CCU του νοσοκομείου Παρς στην Τεχεράνη από τις 10 έως τις 17 Μαΐου», πρόσθεσε το ίδρυμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ