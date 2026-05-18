Ένα σκοτεινό και οργανωμένο σύστημα τρόμου φαίνεται να λειτουργεί εδώ και χρόνια πίσω από τα τείχη των φυλακών του Ιράν, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, διεθνείς εκθέσεις και αποκαλύψεις ξένων μέσων ενημέρωσης που φέρνει στο φως η Daily Mail.

Άνθρωποι που συνελήφθησαν για πολιτική δράση ή συμμετοχή σε διαδηλώσεις περιγράφουν βασανιστήρια, βιασμούς, ξυλοδαρμούς, απομόνωση και ακραία ψυχολογική κακοποίηση από τις ιρανικές αρχές και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για συστηματική χρήση της σεξουαλικής βίας ως μέσο εκφοβισμού και εξαναγκασμού σε ομολογίες, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή και νέα ερωτήματα για τις πρακτικές καταστολής του ιρανικού καθεστώτος.

Advertisement

Advertisement

Iranians describe horrific abuse at the hands of regime guards https://t.co/XqNh3XLBNC via @DailyMail — Denise Ravizza (@RavizzaDenise3) May 17, 2026

«Με χτυπούσαν με το Κοράνι μέχρι να ματώσω»

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση μιας γυναίκας με το ψευδώνυμο «Μίνα». Μιλώντας στην εφημερίδα «The Australian» η πρώην κρατούμενη περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια ανάκρισης δεχόταν χτυπήματα στο κεφάλι με Κοράνι μέχρι να αιμορραγήσει από τη μύτη, ενώ ανακριτές τη θώπευαν και τη ρωτούσαν με ποιους δημοσιογράφους είχε κοιμηθεί. Όπως κατήγγειλε, ένας από αυτούς την απείλησε λέγοντάς της: «Θα φέρω εδώ τον 12χρονο γιο σου και θα τον βάλω να σε βιάσει. Τότε θα ομολογήσεις στην τηλεόραση».

Η Daily Mail, επικαλούμενη τη Διεθνή Αμνηστία, αναφέρει ότι ακόμη και ανήλικοι κρατούμενοι υπέστησαν βιασμούς, ηλεκτροσόκ και βασανιστήρια στις διαδηλώσεις στο Ιράν. Πρώην κρατούμενη περιέγραψε πως επί χρόνια άκουγε καθημερινά γυναίκες να ουρλιάζουν μέσα στα κέντρα κράτησης, όπου —όπως καταγγέλλει— υφίσταντο συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και βία.

«Ακούς ανθρώπους να ουρλιάζουν, να κλαίνε και να ικετεύουν. Μερικές φορές φαντάζεσαι πως οι φωνές ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς σου. Νομίζεις ότι ίσως είναι ο αδερφός ή η αδερφή σου. Θέλουν να τα ακούς όλα αυτά και θέλουν να λυγίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλη πάλι πρώην κρατούμενη, στα απομνημονεύματά της περιέγραψε τη συστηματική βιαιότητα που, όπως καταγγέλλει, βίωναν οι γυναίκες στις ιρανικές φυλακές τη δεκαετία του 1980.

«Όταν φτάσαμε για ανάκριση, δεν μας έκαναν καμία ερώτηση. Ο ανακριτής απλώς είπε ότι έπρεπε να δεχτώ 60 μαστιγώματα. Έσπρωξαν δύο μεταλλικά κρεβάτια το ένα δίπλα στο άλλο και ανάγκασαν εμένα και ακόμη 15 γυναίκες να ξαπλώσουμε πάνω τους. Στη συνέχεια μάς μαστίγωσε όλες στα πέλματα, σαν να ήταν πολύ κουρασμένος για να τιμωρήσει κάθε κρατούμενη ξεχωριστά και, για δική του ευκολία, να μας τιμώρησε όλες μαζί», ανέφερε.

Advertisement

Ο «χασάπης της Εβίν»

Η Daily Mail αναφέρεται επίσης σε μαρτυρίες που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980. Ο πρώην πολιτικός κρατούμενος και ερευνητής Ιράτζ Μεσνταγκί κατέγραψε την υπόθεση ενός 14χρονου αγοριού που, όπως υποστήριξε, βασανίστηκε από τον διαβόητο ανακριτή Μοχαμάντ Μεχραγίν, γνωστό ως «Ο Χασάπης της Εβίν».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο ανήλικος οδηγήθηκε σε δωμάτιο όπου βρισκόταν ένα γυμνό κορίτσι στο πάτωμα και δέχθηκε εντολή να τη βιάσει. Όταν αρνήθηκε, ο ανακριτής φέρεται να τον έδεσε πάνω σε τραπέζι και να τον βίασε, λέγοντάς του στη συνέχεια: «Τώρα είσαι έτοιμος για τηλεοπτική συνέντευξη».

Ακόμη, δύο νοσοκόμες από το «Rajaei Heart Center» της Τεχεράνης φέρεται να υπέστησαν βιασμούς και βασανιστήρια επειδή φρόντισαν τραυματισμένους διαδηλωτές, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Advertisement

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Αποστολή του ΟΗΕ για το Ιράν επιβεβαίωσε σε έκθεσή της περιστατικά ομαδικών βιασμών, εξαναγκαστικής γύμνωσης και σεξουαλικής κακοποίησης συλληφθέντων κατά τις διαδηλώσεις του 2022 μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι υπό αστυνομική κράτηση.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, σε επιστολή της προς το BBC μέσα από τη φυλακή Εβίν, κατήγγειλε ότι γυναίκες κρατούμενες δένονταν από τα χέρια και τα πόδια μέσα σε οχήματα μεταφοράς και υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση από άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει και την περίπτωση της οικολόγου Νιλουφάρ Μπαγιανί, η οποία, σύμφωνα με το Radio Liberty, υπέστη εξαντλητικές ανακρίσεις επί εκατοντάδες ώρες. Η ίδια καταγγέλλει απειλές βιασμού και εκτέλεσης, καθώς και ψυχολογική κακοποίηση μέσω εξευτελιστικών και εξαναγκαστικών πρακτικών κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Advertisement

(Με πληροφορίες από DailyMail)