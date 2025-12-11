Με μυστική ψηφοφορία στις 16:00 ώρα Ελλάδος, αποφασίζει σήμερα το Eurogroup, για τον νέο πρόεδρο του, μετά την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου ο οποίος αναλαμβάνει θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Η μεγάλη «μάχη» είναι μεταξύ του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του Βέλγου αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Μια εκλογή που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της χρηματοδότησης στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι το Eurogroup δεν έχει ευθεία σχέση με το ζήτημα, και των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Και οι δύο υποψήφιοι, Πιερρακάκης και Βαν Πέτεγκεμ, ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και ηλικιακά στη γενιά των 40+. Η εκλογή απαιτεί απλή πλειοψηφία 11 ψήφων από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, με την ψηφοφορία να διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία για να αποφευχθούν οι διαιρέσεις μεταξύ των μελών. Διενεργείται με βάση το άρθρο 2 του 14ου Πρωτοκόλλου της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι «Οι Υπουργοί των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ εκλέγουν πρόεδρο για δυόμισι χρόνια, με την πλειοψηφία των εν λόγω κρατών μελών.»

Μπορεί να χρειαστούν πολλές ψηφοφορίες μέσα στην ίδια μέρα, μέχρι να επιλεγεί ο νέος πρόεδρος με τα αποτελέσματα να μην ανακοινώνονται παρά μόνο όταν υπάρξει νικητής. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Ποιος είναι ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ

Ο βαν Πέτεγκεμ μπήκε στην κούρσα ως φαβορί λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας του εντός των δομών οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών του Βελγίου από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Φεβρουάριο 2025 υπό τον πρωθυπουργό Αλεξάντερ Ντε Κρόο, κατά τη διάρκεια της οποίας προήδρευσε του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Βελγίου το 2024. Από τον Φεβρουάριο του 2025, είναι ένας εκ των πέντε αντιπροέδρων της κυβέρνησης συνασπισμού του Μπάρτ Ντε Βάβερ και υπουργός Προϋπολογισμού.

Στην προσωπική επιστολή της υποψηφιότητάς του, ο Βαν Πέτεγκεμ, σημείωσε την εμπειρία του στο «να συμφιλιώνει διαφορετικές θέσεις και να επιτυγχάνει ισορροπημένες, εφαρμόσιμες συμφωνίες» στον πολυκομματικό συνασπισμό του Βελγίου, υποσχόμενος να φέρει «την ίδια δέσμευση για την ενσωμάτωση και τη διαφάνεια στο Eurogroup».

Η πλατφόρμα του επικεντρώνεται στην προώθηση της τραπεζικής ένωσης, βασιζόμενη στην πρόσφατη συμφωνία για την επέκταση των κανόνων διαχείρισης κρίσεων σε μικρότερες τράπεζες, και την προώθηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ωστόσο, η υποψηφιότητά του αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πολιτικό βάρος. Η αμφιλεγόμενη αντίθεση του Βελγίου στο «δάνειο επανορθώσεων» της ΕΕ ύψους 135 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, που υποστηρίζεται από παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται κυρίως στην Euroclear στις Βρυξέλλες.

Το προφίλ του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Κ. Πιερρακάκης αντιπροσωπεύει μια πειστική αντι-αφήγηση. Η Ελλάδα, κάποτε το πιο προβληματικό μέλος της ευρωζώνης, τώρα είναι σε θέση να ηγηθεί του ίδιου του θεσμού που παραλίγο να την εκβάλει από το ποτάμι του ευρώ πριν από μια δεκαετία.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών υπηρετεί στην τρέχουσα θέση του μόνο από τον Μάρτιο 2025, αλλά προηγουμένως διακρίθηκε ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023), όπου πρωτοστάτησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας του gov.gr, ενσωματώνοντας πάνω από 1.500 ψηφιακές υπηρεσίες. Η Ευρώπη του αποδίδει ιδιαίτερα εύσημα γι’ αυτό.

Τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήριά του (MIT, Harvard Kennedy School, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) τον τοποθετούν ως τεχνοκράτη υποστηρικτή της καινοτομίας. Προεδρεύει στην Ομάδα Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ από το 2021, θέση στην οποία επαναδιορίστηκε το 2024.

Υποστηρίζει μια «στρατηγική και συνεκτική» προσέγγιση της ευρωζώνης, δίνοντας έμφαση στον συντονισμό των επενδύσεων, την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εθνικών προϋπολογισμών και ευρωπαϊκών μέσων.

Κατά δήλωσή του, με την επιστολή της υποψηφιότητάς του, δεσμεύεται για την ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών, για την προώθηση του ψηφιακού ευρώ με έμφαση στη «σταθερότητα, εμπιστοσύνη και στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρώπης», και την προώθηση μεγαλύτερης δυναμικής στην ενσωμάτωση της ευρωζώνης. Αλλά, το πιο σημαντικό είναι ότι έχει λάβει ιδιαίτερα ευνοϊκή κάλυψη από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιδραστικής Frankfurter Allgemeine Zeitung, που έθεσε το ερώτημα «Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup;», σηματοδοτώντας πιθανή υποστήριξη από την οικονομική δύναμη της Ευρώπης.

