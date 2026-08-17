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Καλύτερη από τις προβλέψεις εμφανίζεται η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,73 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 4,42 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό έλλειμμα περιορίστηκε στα 389 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από το προβλεπόμενο έλλειμμα των 1,32 δισ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στην καλύτερη εικόνα των δημόσιων οικονομικών είχαν τα αυξημένα φορολογικά έσοδα. Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού έφτασαν τα 45,2 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Ακόμη και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι χρονικές μεταβολές στις εισπράξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, η υπέρβαση παραμένει σημαντική, γεγονός που αποδίδεται στην καλύτερη απόδοση των φορολογικών εσόδων και στην αυξημένη οικονομική δραστηριότητα.

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Την ίδια στιγμή, αυξημένες εμφανίζονται και οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν σε 45,6 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά περίπου 1 δισ. ευρώ. Η αύξηση συνδέεται κυρίως με την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και με ενισχυμένες κοινωνικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Μεταξύ των σημαντικότερων πληρωμών περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, τον ΟΠΕΚΑ, τα δημόσια νοσοκομεία και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, καθώς και οι ενισχύσεις για το Fuel Pass, την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και την έκτακτη οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά.

Η πορεία του επταμήνου ενισχύει την εικόνα ότι τα δημόσια οικονομικά κινούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων, δημιουργώντας μεγαλύτερα περιθώρια για τις παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να αίρει την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των δημόσιων δαπανών τους επόμενους μήνες.