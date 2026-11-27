Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο με στόχο την ακριβή αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας.

Η φορολογική διοίκηση θα καταγράφει τον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων μέσω της διασύνδεσης διαφόρων δημόσιων βάσεων δεδομένων για τον εντοπισμό αποκλίσεων.

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν ανακρίβειες στο Ε9 για την περίοδο 2014-2026 χωρίς πρόστιμα εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.

Η νομοθεσία προβλέπει χρηματικά πρόστιμα για την υποβολή ανακριβών στοιχείων που αφορούν τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, στεγαστικών επιδομάτων και επιστροφής ενοικίου.

Το σύστημα φιλοδοξεί παράλληλα να περιορίσει τη γραφειοκρατία σε αγοραπωλησίες, κληρονομιές, γονικές παροχές και μισθώσεις ακινήτων μέσω της συγκέντρωσης και διασύνδεσης των στοιχείων.

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Ένα διαμέρισμα που εμφανίζεται με διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα στην Εφορία, στον δήμο και στο Κτηματολόγιο. Μια κατοικία που δηλώνεται κενή, αλλά στην πραγματικότητα ενοικιάζεται. Ένα ακίνητο που χρησιμοποιείται από συγγενικό πρόσωπο χωρίς να έχει δηλωθεί η δωρεάν παραχώρησή του… Η αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αποτελεί τον βασικό στόχο του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο.

Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι η φορολογική διοίκηση δεν θα γνωρίζει μόνο ποιος έχει ένα ακίνητο στην κατοχή του, αλλά και με ποιον τρόπο το αξιοποιεί.

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Τι θα γνωρίζει η Εφορία για κάθε ακίνητο

Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον θα αποτυπώνονται στοιχεία όπως:

Ο ιδιοκτήτης και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Η επιφάνεια και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Η χρήση του ως κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας.

Εάν είναι κενό, ιδιοκατοικείται ή εκμισθώνεται.

Εάν έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Τα στοιχεία των μισθώσεων και των μισθωτών.

Η διασύνδεση του ΜΙΔΑ με άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων, θα επιτρέπει σταδιακά τον εντοπισμό αποκλίσεων που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να διαπιστωθούν.

Μια ευκαιρία για διόρθωση λαθών 13 ετών

Ενόψει της ενεργοποίησης του νέου μητρώου, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν ανακρίβειες στα στοιχεία ακινήτων που είχαν ήδη δηλώσει στο Ε9 για την περίοδο 2014-2026, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόσθετο αναδρομικό ΕΝΦΙΑ, τόκους και πρόστιμα, υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας. Το χρονικό περιθώριο εκτείνεται έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ.

Η ευνοϊκή ρύθμιση δεν καλύπτει, ωστόσο, εμπράγματα δικαιώματα που δεν είχαν καθόλου δηλωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.

Στο μικροσκόπιο και τα στεγαστικά επιδόματα

Οι νέες δυνατότητες διασταυρώσεων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, όπως τα στεγαστικά επιδόματα και η επιστροφή ενοικίου. Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 1.000 ευρώ για μισθωτές ή πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί ακίνητο, εφόσον υποβάλουν ανακριβή στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων. Εάν τα ανακριβή στοιχεία δεν χρησιμοποιηθούν για τέτοιο σκοπό, το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Πέρα από την ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων, η συγκέντρωση και διασύνδεση των στοιχείων φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία στις αγοραπωλησίες, στις γονικές παροχές, στις κληρονομιές και στις μισθώσεις ακινήτων.