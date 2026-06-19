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Η διεθνής κίνηση αποτέλεσε τον κύριο πυλώνα της ανάπτυξης, με τη βρετανική αγορά να παραμένει η σημαντικότερη πηγή επισκεπτών για τη χώρα.

Οι προορισμοί των Χανίων, της Κέρκυρας και της Μυκόνου κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχύοντας τη θετική πορεία του πρώτου πενταμήνου για τον ελληνικό τουρισμό.

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τη μειωμένη κίνηση από το Ισραήλ, η συνολική επιβατική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε τροχιά ανόδου κατά τη διάρκεια της περιόδου.

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Η τουριστική περίοδος του 2026 φαίνεται να εξελίσσεται με θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, με τα πρώτα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για τους ελληνικούς προορισμούς παραμένει ισχυρή, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις μετακινήσεις σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece υποδέχθηκαν τον Μάιο σχεδόν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η επίδοση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη θετική εικόνα του πρώτου πενταμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 8 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν μέσω των αεροδρομίων της εταιρείας, καταγράφοντας αύξηση 5,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

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Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στη θετική πορεία του Μαΐου ήταν και η διάρθρωση του ημερολογίου. Ο φετινός μήνας περιλάμβανε πέντε πλήρη Σαββατοκύριακα, ενώ ολοκληρώθηκε με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για περισσότερα ταξίδια και αποδράσεις. Παράλληλα, οι πρώτες εβδομάδες του μήνα εμφάνισαν μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση σε σχέση με το 2025, με τις αφίξεις να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα και τις αναχωρήσεις να ακολουθούν πιο ήπιο ρυθμό, στοιχείο που αποδίδεται στη σταδιακή εκκίνηση της θερινής περιόδου μετά την έντονη πασχαλινή κίνηση του Απριλίου.

Τον κύριο ρόλο στην ανάπτυξη συνέχισε να διαδραματίζει η διεθνής κίνηση, η οποία αντιπροσώπευσε το 82% της συνολικής επιβατικής δραστηριότητας. Περισσότεροι από 3,2 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν από και προς το εξωτερικό τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με πέρυσι. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η διεθνής ζήτηση για την Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή και συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη των περισσότερων τουριστικών προορισμών της χώρας.

Η βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή επισκεπτών για τα αεροδρόμια της Fraport Greece, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο επιβάτες μέσα στον Μάιο. Ακολουθούν η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Γαλλία, με τις δύο τελευταίες αγορές να καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ειδικά η Πολωνία και η Γαλλία συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης του ελληνικού τουρισμού.

Σε επίπεδο προορισμών, τα Χανιά ξεχώρισαν για ακόμη έναν μήνα, παρουσιάζοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στο δίκτυο της Fraport Greece. Με περισσότερους από 500.000 επιβάτες τον Μάιο και αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι, η Κρήτη συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη θέση της ανάμεσα στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου. Αντίστοιχα θετική ήταν η εικόνα στην Κέρκυρα, η οποία κατέγραψε αύξηση σχεδόν 11%, ενώ η Ζάκυνθος συνέχισε τη δυναμική της πορεία με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία της Μυκόνου. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ώριμο και διεθνώς αναγνωρισμένο προορισμό, το αεροδρόμιο του νησιού κατέγραψε αύξηση άνω του 16% τον Μάιο, στοιχείο που δείχνει ότι η ζήτηση για το κυκλαδίτικο νησί παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Θετική ήταν και η εικόνα της Σαντορίνης, η οποία συνέχισε να κινείται ανοδικά, καθώς και της Θεσσαλονίκης, που διατηρεί τον ρόλο της ως βασική πύλη εισόδου για τη Βόρεια Ελλάδα.

Η φετινή εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται. Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε συγκεκριμένες αεροπορικές συνδέσεις και οδήγησε σε μειωμένη επιβατική κίνηση από το Ισραήλ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρόλα αυτά, η συνολική επίδραση στην κίνηση των περιφερειακών αεροδρομίων παρέμεινε περιορισμένη, με άλλες αγορές να καλύπτουν σημαντικό μέρος των απωλειών και να διατηρούν τη συνολική εικόνα σε θετική τροχιά.

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Παράλληλα, η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων από ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζει να διευρύνει τη συνδεσιμότητα της χώρας, ενισχύοντας τη δυνατότητα των ελληνικών προορισμών να προσελκύουν επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου επιβεβαιώνουν ότι η δυναμική δεν περιορίζεται σε έναν μόνο μήνα. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο, η συνολική επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι πτήσεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν 7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για μια πορεία που αντανακλά τόσο την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού όσο και τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των αεροπορικών εταιρειών στους ελληνικούς προορισμούς.

Καθώς η θερινή περίοδος εισέρχεται πλέον στους πιο απαιτητικούς μήνες της, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια. Έχοντας ήδη υποδεχθεί περίπου 260 εκατομμύρια επιβάτες από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης, συνδέοντας τη χώρα με εκατοντάδες προορισμούς και εκατομμύρια ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

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