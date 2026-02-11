Σε μια κρίσιμη καμπή έχει μπει ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα, με περισσότερα από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια να έχουν βάλει λουκέτο μέσα στα τελευταία 30 μήνες, σύμφωνα με την Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (ΕΕΠΑΖ). Η Ένωση επισημαίνει ότι ο ρυθμός των λουκέτων και τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις απειλούν ακόμα και τον αφανισμό του κλάδου.

Τρία είναι τα βασικά «αγκάθια», σύμφωνα με την Ένωση, που έχουν οδηγήσει την αγορά σε ασφυξία:

Οι δυσθεώρητες αυξήσεις στις πρώτες ύλες



Το υψηλό ενεργειακό κόστος

και η διάχυτη γραφειοκρατία, με διαδοχικές νέες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις, που καθιστούν τη διαχείριση τους προβληματική.



Από την εποχή της πανδημίας, οι ανατιμήσεις σε βασικά υλικά παραγωγής έχουν κυμανθεί από 100% έως 400%, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, ενώ το κόστος ενέργειας (ιδιαίτερα για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο) έχει αυξηθεί σημαντικά και παραμένει ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Οι επιχειρήσεις της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ένα πλέγμα νέων απαιτήσεων και ψηφιακών υποχρεώσεων τα τελευταία χρόνια, όπως η εφαρμογή του myDATA, η διασύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές, καθώς και άλλες ψηφιακές και φορολογικές προσαρμογές — που προσθέτουν κόστος, τεχνικές δυσκολίες και αυξημένη επιτήρηση από τις αρχές.

Την ίδια ώρα, τα μικρά, συνοικιακά, παραδοσιακά αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, δέχονται τον ισχυρό ανταγωνισμό από τις μεγάλες αλυσίδες που αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αποσπώντας ένα μεγάλο μέρος της αγοράς.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται υπό τεράστια πίεση, με την ανάγκη για άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης να γίνεται επιτακτική, ώστε να διασωθούν οι παραδοσιακές δομές που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας και της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.