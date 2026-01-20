Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς η Δικαιοσύνη διέταξε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 12 αγροτοκτηνοτρόφων οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω ψευδών δηλώσεων. Η νέα εξέλιξη, προϊόν των εξονυχιστικών ελέγχων που είναι σε πλήρη εξέλιξη, αποκαλύπτει το υψηλό κόστος της απάτης για το δημόσιο και τους έντιμους παραγωγούς της χώρας.

Η ετολή δέσμευσης εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες εισπράξεις επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ελληνικού οργανισμού που διαχειρίστηκε μέχρι πρόσφατα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον πρωτογενή τομέα και τώρα απορροφήθηκε από την ΑΑΔΕ. Οι εν λόγω παραγωγοί φέρονται να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εισπράξουν χρήματα που δεν δικαιούνταν, αξιοποιώντας αγροτικές εκτάσεις ή εκτροφές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ψευδείς Δηλώσεις -> Επιδοτήσεις Τραπεζικοί Λογαριασμοί – Κινητά Περιουσιακά Στοιχεία Για ποσά πάνω από 120.000€ δέσμευση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας Ο φάκελος θα σταλεί στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα

Οι αποφάσεις δέσμευσης δεν περιορίζονται απλώς σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε περιπτώσεις όπου τα παράνομα ποσά φαίνεται να υπερβαίνουν τις 120.000 €, έχουν δεσμευθεί και κινητή και ακίνητη περιουσίατων εμπλεκόμενων.

Από την πλευρά τους, οι εμπλεκόμενοι — όπως καταγράφεται σε πρόσφατες δικαστικές καταθέσεις — αρνούνται σε πολλές περιπτώσεις την κατηγορία ότι οι ενέργειές τους ήταν δόλιες, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι ήταν λανθασμένοι ή ότι δεν υπήρξε πρόθεση απάτης. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι στο παρελθόν αναφορές ελέγχων είχαν απορριφθεί ή αγνοηθεί μέσα στον ίδιο τον Οργανισμό, ενισχύοντας την αίσθηση ότι τα προβλήματα ξεπερνούν τις μεμονωμένες περιπτώσεις.

Η κινητοποίηση της Δικαιοσύνης και των ελεγκτικών μηχανισμών σε αυτό το επίπεδο δείχνει ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν πλέον με απόλυτη σοβαρότητα τη μάχη κατά της κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι φάκελοι με τις 12 περιπτώσεις θα σταλούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς οι ενισχύσεις προέρχονται από ευρωπαϊκά ταμεία.

Το επόμενο διάστημα θα κριθεί όχι μόνο η τύχη των συγκεκριμένων υποθέσεων, αλλά και το πώς η ελληνική γεωργία μπορεί να ξανακερδίσει επικοινωνιακά και ουσιαστικά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των εταίρων της στην ΕΕ.