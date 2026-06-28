Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ποιοτική αναντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης των αγοραστών και της προσφοράς των ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας Uniko.

Το ενδιαφέρον των αγοραστών επικεντρώνεται σε οικονομικές κατοικίες έως 100.000 ευρώ, όπου ο έντονος ανταγωνισμός διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Αντίθετα, στα ακίνητα με αξία άνω των 300.000 ευρώ παρατηρείται περιορισμένη ζήτηση και συνθήκες υπερπροσφοράς, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιοχές όπως τα Νότια Προάστια.

Για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της αγοράς, η Uniko εισάγει νέες υπηρεσίες εγγυημένης υποβολής προσφοράς και άμεσης ρευστότητας για τους πωλητές ακινήτων.

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Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον ένα απλό, ποσοτικό πρόβλημα έλλειψης σπιτιών, αλλά εξελίσσεται σε μια βαθιά ποιοτική αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που ζητούν εναγωνίως οι αγοραστές και σε αυτά που τελικά προσφέρει η αγορά. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της αποκαλυπτικής έρευνας που παρουσίασε ο CEO της Uniko, Χρήστος Φουσκούδης, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας real estate, η οποία αποτελεί κοινό εγχείρημα του Ομίλου Qualco (51%) και της Εθνικής Τράπεζας (49%).

Τα data προέρχονται από 4.679 αγγελίες, 822 ολοκληρωμένες συναλλαγές και περισσότερες από 1.000 προσωπικές συζητήσεις με ιδιοκτήτες. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική αγορά κατοικίας λειτουργεί ως ένα ασύνδετο μωσαϊκό επιμέρους υπο-αγορών με εντελώς διαφορετικές δυναμικές.

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Το «σαφάρι» για φθηνά σπίτια και το σημείο ισορροπίας

Η έρευνα αποτυπώνει ανάγλυφα τη στροφή των Ελλήνων προς τις πιο οικονομικές λύσεις, καθώς η αγοραστική δύναμη πιέζει τη ζήτηση προς τα κάτω, επηρεάζοντας άμεσα τη διαμόρφωση των τιμών και την ταχύτητα των συναλλαγών:

Κατηγορία έως 100.000 ευρώ: Πρόκειται για το πιο «θερμό» κομμάτι της αγοράς. 3 στους 10 υποψήφιους αγοραστές αναζητούν στέγη σε αυτό το οικονομικό επίπεδο. Λόγω της τεράστιας έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων, ο ανταγωνισμός είναι «άγριος», γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ των πωλητών και κρατά τις τιμές σταθερά ψηλά.

Πρόκειται για το πιο «θερμό» κομμάτι της αγοράς. αναζητούν στέγη σε αυτό το οικονομικό επίπεδο. Λόγω της τεράστιας έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων, ο ανταγωνισμός είναι «άγριος», γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ των πωλητών και κρατά τις τιμές σταθερά ψηλά. Κατηγορία έως 200.000 ευρώ: Στον Πειραιά και τα προάστιά του, το real estate κινείται σε ρυθμούς απόλυτης ανάγκης για φθηνή στέγη, καθώς η ζήτηση για ακίνητα κάτω των 200.000 ευρώ ξεπερνά το εντυπωσιακό 80% .

Στον Πειραιά και τα προάστιά του, το real estate κινείται σε ρυθμούς απόλυτης ανάγκης για φθηνή στέγη, καθώς η ζήτηση για ακίνητα κάτω των 200.000 ευρώ . Κατηγορία 200.000 – 300.000 ευρώ: Εδώ διαμορφώνεται σχετική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Οι προσδοκίες των ιδιοκτητών συναντούν τις οικονομικές δυνατότητες των αγοραστών σε ρεαλιστική βάση, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρώνονται πολύ πιο γρήγορα.

Επικεικώς υποτονική η αγορά στα ακριβά ακίνητα

Στον αντίποδα, όσο οι τιμές ανεβαίνουν, το ενδιαφέρον εξαφανίζεται, δημιουργώντας συνθήκες υπερπροσφοράς:

Στην κατηγορία 300.000 – 400.000 ευρώ συγκεντρώνεται μόλις το 6% της ζήτησης , εγκλωβίζοντας τους ιδιοκτήτες σε μια στάσιμη αγορά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

συγκεντρώνεται μόλις το , εγκλωβίζοντας τους ιδιοκτήτες σε μια στάσιμη αγορά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στα ακίνητα άνω των 400.000 ευρώ καταγράφεται σαφής υπερπροσφορά, με εξαίρεση τα Νότια Προάστια, όπου η ζήτηση παραδοσιακά μετατοπίζεται σε υψηλότερες κατηγορίες τιμών.

Καινοτόμα εργαλεία για να ξεκολλήσει η αγορά

Απαντώντας σε αυτές τις δυσλειτουργίες, η Uniko παρουσίασε δύο νέες υπηρεσίες που εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα:

Εγγύηση Υποβολής Προσφοράς: Η πλατφόρμα δεσμεύεται γραπτώς να φέρει στον ιδιοκτήτη τουλάχιστον μία έγγραφη προσφορά εντός του συμφωνημένου εύρους τιμής. Αν η περίοδος περάσει άπρακτη, ο πωλητής αποζημιώνεται με ποσό έως 2.000 ευρώ. Uniko Express: Για όσους χρειάζονται άμεση ρευστότητα, η πλατφόρμα, μέσω δικτύου επενδυτών, εγγυάται αξιολόγηση εντός 10 ημερών και άμεση προκαταβολή έως και 30% της αξίας του ακινήτου στην Αττική.