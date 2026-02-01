Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς σε μόλις δύο εβδομάδες, στις 12 Φεβρουαρίου, εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωση στην ΑΑΔΕ του τρόπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Όσοι δεν συμμορφωθούν, από την επόμενη ημέρα, 13 Φεβρουαρίου, κινδυνεύουν να θεωρούνται ότι δεν εκδίδουν νόμιμα παραστατικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από τις 38.000 επιχειρήσεις που υποχρεούνται να δηλώσουν:

είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τον οποίο έχουν συμβληθεί,

με τον οποίο έχουν συμβληθεί, είτε ότι θα χρησιμοποιούν τη δωρεάν εφαρμογή timologio ή το myDATAapp,

έχουν προχωρήσει στη σχετική δήλωση μόλις 19.961 επιχειρήσεις, δηλαδή περίπου το 53% του συνόλου.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 18.000 επιχειρήσεις παραμένουν εκτός, λίγες μόλις ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, μέσα σε αυτές τις 18.000 επιχειρήσεις, υπάρχουν περίπου 3.300που:

ήδη χρησιμοποιούν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή

εκδίδουν τιμολόγια μέσω timologio ή myDATAapp,



αλλά δεν έχουν κάνει την απαραίτητη δήλωση στην ΑΑΔΕ. Για τη φορολογική διοίκηση, όμως, αυτό ισοδυναμεί με μη συμμόρφωση.

Τι αλλάζει από 13 Φεβρουαρίου

Για όσους δεν δηλώσουν έως τις 12/02 τον νόμιμο τρόπο έκδοσης τιμολογίων, οι συνέπειες είναι σοβαρές:

Κάθε τιμολόγιο που θα εκδοθεί χωρίς πάροχο ή εκτός των εφαρμογών timologio και myDATAapp

ή θα θεωρείται μη νόμιμο ,

, και, βάσει νόμου, θα αντιμετωπίζεται ως μη έκδοση παραστατικού.

Το αποτέλεσμα; Πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ για κάθε τιμολόγιο που θα εντοπιστεί σε φορολογικό έλεγχο ως μη νόμιμα εκδοθέν.

Μπροστά στον κίνδυνο μαζικών παραβάσεων, η ΑΑΔΕ προχωρά σήμερα στην αποστολή υπενθυμιστικών e-mail προς τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί, καλώντας τες να δηλώσουν άμεσα:

είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης,

είτε τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της Αρχής.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι μετά τη δήλωση, οι επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου για να ολοκληρώσουν την τεχνική προσαρμογή των συστημάτων τους.

