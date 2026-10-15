Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κηρύσσει την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. - Πηγή Ευρωπαϊκή Ενωση

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ζητά συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας που πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν συμβιβασμό για τη λήψη στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης, με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής αστάθειας και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Κράτη-μέλη του Νότου διεκδικούν μεγαλύτερη ευελιξία στις παρεμβάσεις, ενώ οι χώρες του Βορρά προβάλλουν αντιστάσεις επικαλούμενες το δημοσιονομικό κόστος και τον κίνδυνο αύξησης της ενεργειακής ζήτησης.

Το προσχέδιο συμπερασμάτων καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα βραχυπρόθεσμα μέτρα, αν και η τελική εξειδίκευση και εφαρμογή τους θα απαιτήσει περαιτέρω χρόνο και προετοιμασία.

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Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής απάντησης στις υψηλές τιμές ενέργειας, με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την ώρα που οι «27» συζητούν το ζήτημα στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

«Συζητούμε τώρα την απάντηση της Ευρώπης στις υψηλές τιμές ενέργειας», ανέφερε σε ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι οι αυξήσεις «ασκούν πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις» και υπονομεύουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

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«Η ΕΕ εργάζεται για μια συντονισμένη απάντηση. Τα στοχευμένα, προσωρινά μέτρα είναι απαραίτητα για να ελαφρυνθεί το βάρος και να περιοριστεί η αστάθεια των τιμών», τόνισε, προσθέτοντας ότι, μακροπρόθεσμα, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να μειώνει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα.

Now discussing Europe’s response to high energy prices. They are putting pressure on households and businesses. They are undermining our competitiveness.



The EU is working on a coordinated response.



Targeted, temporary measures are essential to ease the burden and reduce price… October 15, 2026

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια συγκεκριμένα μέτρα θα συμφωνήσουν τελικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων που έχει στη διάθεσή της η HuffPost, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να εξετάσει και να προτείνει, εφόσον χρειαστεί, πρόσθετα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτίναξης των ενεργειακών τιμών.

Ανάλογη κατεύθυνση υποστήριξε κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας πρόσθετες προτάσεις και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν πολίτες και επιχειρήσεις.

Η Αθήνα δεν είναι μόνη σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, επιδιώκουν μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης, ενώ απέναντί τους βρίσκονται πιο επιφυλακτικά κράτη του Βορρά, που θέτουν περιορισμούς στη δημοσιονομική ευελιξία.

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Οι φειδωλές χώρες του Βορρά αντιδρούν σε γενικευμένες επιδοτήσεις, εκτιμώντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενθαρρύνουν την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνουν τη ζήτηση και ενδέχεται να συντηρήσουν τις υψηλές τιμές. Παράλληλα, προειδοποιούν για το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και επιμένουν ότι η στήριξη πρέπει να είναι προσωρινή και στοχευμένη σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, αντί να ωφελεί και τα υψηλότερα εισοδήματα.

Αυτό ήταν κ και το σκεπτικό της Κομισιόν με τη φον ντερ Λάιεν να έχει απορρίψει τις οριζόντιες ενισχύσεις, ακριβώς επειδή αυξάνουν τη ζήτηση, ευνοούν τα υψηλότερα εισοδήματα και συνεπάγονται τεράστιο κόστος.

Ωστόσο, ακόμη και εάν υπάρξει συμφωνία στα συμπεράσματα της Συνόδου, η ευρωπαϊκή απάντηση δεν θα είναι άμεση. Η Κομισιόν θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές, να εξειδικεύσει τις προτάσεις της και να προσδιορίσει τον τρόπο εφαρμογής τους.

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