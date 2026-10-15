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Η ελληνική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποδεχθεί περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά τις διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα και μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή από την Κομισιόν της ελληνικής πρότασης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων.

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Ενέργεια: «Πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες από την Κομισιόν»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το κόστος ενέργειας ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της Συνόδου, επισημαίνοντας ότι έχει τροφοδοτήσει «μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό».

Όπως ανέφερε, πέρα από τις εθνικές πρωτοβουλίες, «είναι αναγκαίο να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό και θα ζητήσουμε -και θα ζητήσω προσωπικά- να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζει η Ελλάδα της επιτρέπει ήδη να προχωρά σε παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στάθηκε επίσης στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο, όπως είπε, καλύπτει τις ανάγκες περιοχών με μεγαλύτερες απαιτήσεις, προκειμένου η κοινωνία να αντιμετωπίσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται.

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«Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί άμεσα η σχετική διαπραγμάτευση.

«Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει», ανέφερε.

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Προϋπολογισμός: «Δεν θα δεχθούμε περικοπές» στη Συνοχή και την ΚΑΠ

Ως δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα της Ελλάδας παρουσίασε τις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τη νέα πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μία ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στη διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους.

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Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που αυτοπροσδιορίζονται ως «φίλοι της Συνοχής» και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν περικοπές σε δύο βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.

«Δεν θα δεχθούμε περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας τις δύο πολιτικές άρρηκτα συνδεδεμένες με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να αντιληφθούν πως η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες της ομάδας δεν θα αποδεχθούν περικοπές σε κρίσιμους τομείς.

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«Να πειστούν και οι “Φειδωλοί” ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής» είπε.

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Μεταναστευτικό: Ικανοποίηση για την ελληνική πρόταση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων.

Όπως δήλωσε, η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από τα κράτη-μέλη, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, προκειμένου οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν, σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές.

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Συνέδεσε την πρωτοβουλία με τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα παρόμοια με τα γεγονότα στον Έβρο το 2020.

«Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμη ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο», κατέληξε.