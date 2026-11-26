Από αριστερά, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στη Σύνοδο Κορυφής της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, στις 26 Νοεμβρίου 2026. Πηγή ΕΕ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης συμφώνησαν να προτείνουν τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παράλληλα, η Λοράνς Μπουν και ο Μάρκους Μπρουνερμάιερ προτάθηκαν για τις θέσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της τράπεζας.

Ο επίσημος διορισμός της νέας ηγεσίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, μετά τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τα ευρωπαϊκά όργανα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στην απερχόμενη πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ για την επταετή προσφορά της στη διοίκηση του ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, συζητήθηκαν επίσης οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως ο πληθωρισμός και το κόστος δανεισμού, καθώς και η σημασία του ψηφιακού ευρώ.

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Μπορεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες να απέχουν ακόμη «έτη φωτός» από μια συμφωνία για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, σε ένα ζήτημα όμως κατάφεραν να βρουν κοινό τόπο, την ανανέωση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης συμφώνησαν να προτείνουν τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της ΕΚΤ και τη Γαλλίδα Λοράνς Μπουν και τον Γερμανό Μάρκους Μπρουνερμάιερ για τις δύο θέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή.

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Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία, με τις επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό και την άνοδο του κόστους δανεισμού να συγκαταλέγονται στα θέματα που απασχόλησαν τους ηγέτες στη διευρυμένη Σύνοδο Κορυφής της ευρωζώνης.

Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο ενδιάμεσο των συναντήσεων με τους ευρωπαίους ηγέτες στην προσπάθειά του να πετύχει συμβιβασμό για την πρόταση του προϋπολογισμού.

«Τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης συμφώνησαν να προτείνουν τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος ως πρόεδρο της ΕΚΤ και τη Λοράνς Μπουν και τον Μάρκους Μπρουνερμάιερ ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. Θα προτείνω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για τον επίσημο διορισμό της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο», ανέφερε.

Βάσει της συμφωνίας, ο Ισπανός Ερνάντεθ ντε Κος θα διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ, ενώ, η Γαλλίδα Μπουν θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των αγορών και ο Γερμανός Μπρουνερμάιερ τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

The euro area member states have agreed to recommend Pablo Hernández de Cos as President of the @ecb, and Laurence Boone and Markus Brunnermeier as members of the ECB Executive Board.



I will propose that the European Council launches consultations with the @Europarl_EN and the… — António Costa (@eucopresident) November 26, 2026

Ποια είναι η διαδικασία για τον διορισμό της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ

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Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER II), στην οποία συμμετέχουν οι πρέσβεις των 27 κρατών-μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία προετοιμάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, επιβεβαίωσε τη συμφωνία επί των κειμένων των τριών συστάσεων προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους υποψηφίους.

Στο COREPER αποφασίστηκε επίσης η έγκριση των συστάσεων μέσω γραπτής διαδικασίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε και στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά τα 21 κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

Βάσει της προβλεπόμενης από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες διαδικασίας, ο πρόεδρος της ΕΚΤ και τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ και διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

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Οι γνώμες των δύο τελευταίων οργάνων έχουν συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.

Οι επίσημοι διορισμοί των τριών προσώπων αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην τακτική Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαβουλεύσεις.

Ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ

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Κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της ευρωζώνης, ο Αντόνιο Κόστα αποχαιρέτησε, εκ μέρους των Ευρωπαίων ηγετών, την Κριστίν Λαγκάρντ, ευχαριστώντας την απερχόμενη πρόεδρο της ΕΚΤ για τη σταθερή και επαγγελματική ηγεσία της κεντρικής τράπεζας μέσα από διαδοχικές κρίσεις κατά την επταετή μέχρι σήμερα θητεία της.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Κόστα εξήρε επίσης τη σαφήνεια των αναλύσεών της, την εξαιρετική συνεργασία και την προσήλωσή της στην Ευρώπη, ενώ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες την ευχαρίστησαν για την προσφορά της.

Ενέργεια, πληθωρισμός και τεχνητή νοημοσύνη

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Η Κριστίν Λαγκάρντ και ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες για την οικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη και τις διεθνείς εξελίξεις.

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Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, στη συζήτηση τέθηκαν οι επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό, η άνοδος του κόστους δανεισμού και η σύνδεσή της με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η σημασία του ψηφιακού ευρώ για την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Αναδείχθηκε επίσης η συμβολή της ενεργειακής μετάβασης και της διαφοροποίησης των εμπορικών σχέσεων στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες διαπιστώνουν ότι η οικονομία της ευρωζώνης αντέχει καλύτερα από το αναμενόμενο, με εύρωστη αγορά εργασίας και υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα, παρά τις πιέσεις από τον υψηλότερο πληθωρισμό, την άνοδο των διεθνών επιτοκίων και την αυξημένη αβεβαιότητα. Υπογραμμίζουν, ωστόσο, την ανάγκη διατήρησης υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

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Συμφωνία για το ψηφιακό ευρώ έως το τέλος του 2026

Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συμφωνία σχετικά με το ψηφιακό ευρώ έως το τέλος του έτους, ζητώντας την επιτάχυνση των νομοθετικών και προπαρασκευαστικών εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή Πιερρακάκη της 18ης Νοεμβρίου, κάλεσαν το Eurogroup να συνεχίσει την παρακολούθηση των οικονομικών, δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών εξελίξεων και να ενημερώνει τακτικά για τις προσπάθειες ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Ζήτησαν επίσης την ταχεία υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τη συνέχιση του διαλόγου με τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών, με τους προέδρους της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του Eurogroup να καλούνται να ενημερώσουν εκ νέου τους ηγέτες για τα αποτελέσματά του.