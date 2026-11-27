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Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις επικρατέστερες ημερομηνίες που δημοσιεύει ο Οδηγός του Πολίτη. Το υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα το πρόγραμμα.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις πληρώνονται την ίδια ημέρα. Τα χρήματα εμφανίζονται στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

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Πότε πληρώνεται κάθε Ταμείο;

Ταμείο / κατηγορία Ημερομηνία πληρωμής Στα ΑΤΜ από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 Παρασκευή 18/12, απόγευμα Νέοι συνταξιούχοι από 1.1.2017 (ν. 4387/2016) Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 Παρασκευή 18/12, απόγευμα Επικουρικές ιδιωτικού τομέα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 Παρασκευή 18/12, απόγευμα ΙΚΑ, ΝΑΤ, υπόλοιπα ταμεία μισθωτών Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 Δευτέρα 21/12, απόγευμα Δημόσιο (κύριες και επικουρικές) Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 Δευτέρα 21/12, απόγευμα Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικής Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 Δευτέρα 21/12, απόγευμα

Γιατί πληρώνονται τόσο νωρίς;

Οι συντάξεις κάθε μήνα πληρώνονται στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Για τον Ιανουάριο, η πληρωμή γίνεται συνήθως πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ώστε να μην πέσει μέσα στις αργίες.