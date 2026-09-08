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Μια ειδική διόρθωση στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος για τους εκμεταλλευτές ταξί περιλαμβάνεται στις νέες φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας περιπτώσεις όπου ένας επαγγελματίας φορολογείται σαν να κατέχει ολόκληρο το όχημα, παρότι διαθέτει μόνο ποσοστό της άδειας.Με τη νέα ρύθμιση, το τεκμήριο θα προσαρμόζεται στο πραγματικό ποσοστό συνιδιοκτησίας του ταξί. Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει, για παράδειγμα, το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%.

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Η αλλαγή επιχειρεί να διορθώσει μια στρέβλωση του υφιστάμενου συστήματος: ο συνιδιοκτήτης δεν θα επιβαρύνεται πλέον με τεκμαρτό εισόδημα που αντιστοιχεί στην εκμετάλλευση του συνόλου του οχήματος, αλλά μόνο στο μερίδιο που πραγματικά του ανήκει.Εξαίρεση για ανήλικα παιδιά που κληρονομούν άδεια ταξίΞεχωριστή πρόβλεψη αφορά ανήλικους έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα εξαιρούνται από το τεκμήριο.Πρόκειται κατά κανόνα για παιδιά στα οποία η άδεια έχει περιέλθει μέσω κληρονομικής διαδοχής μετά τον θάνατο γονέα. Μέχρι σήμερα, η κατοχή της άδειας μπορούσε να δημιουργεί τεκμαρτή φορολογική επιβάρυνση, παρότι το ανήλικο παιδί προφανώς δεν ασκεί το ίδιο επαγγελματική δραστηριότητα.

Με τις δύο παρεμβάσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει στενότερα το τεκμήριο των ταξί με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας, περιορίζοντας επιβαρύνσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα του φορολογουμένου.