«Αν δούμε λίγο την ευρύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω από το θέμα της ακρίβειας, οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στο νοίκι. Μια μέση οικογένεια, ειδικά εδώ στο λεκανοπέδιο Αττικής, τα τελευταία 5 – 6 χρόνια «έχει φάει» μια αύξηση 400, 500, 600, 700 ευρώ ανάλογα με το τι σπίτι είναι» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε το παράδειγμα μιας μέσης οικογένειας που ζει σε 100 τετραγωνικά, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, που ζούν σε έναν μέσο δήμο, τη Δάφνης. Πριν από 6-7 χρόνια πλήρωνε 500 – 550 ευρώ, ενώ σήμερα το νοίκι είναι διπλάσιο» υπογράμμισε.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι αυτό»

«Γι αυτό το πρόβλημα, προφανώς το υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλω να είμαι σαφής. Η κυβέρνηση συνολικά δίνει μία μάχη, προκειμένου να δημιουργηθεί σε μαζικό επίπεδο κοινωνική κατοικία. Δεύτερον, περιορίζει το Airbnb και τρίτον, στηρίζει τους ανθρώπους που ζουν στο νοίκι με επιδότηση ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό μέτρο» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ηλεκτρική ενέργεια

«Το δεύτερο πρόβλημα που έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τα νοικοκυριά όλη αυτή την περίοδο, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια αλλά επίσης δεν είναι θέμα του υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά η κυβέρνηση και εδώ συνήθως με παρεμβάσεις του ίδιου του πρωθυπουργού παίρνει μέτρα προκειμένου να στηρίζονται τα νοικοκυριά» κατέλειξε.