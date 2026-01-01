Το 2026 διαμορφώνεται ως μια κομβική χρονιά για τα εισοδήματα και τη φορολογία, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,9 δισ. ευρώ, με παρεμβάσεις που ξεκινούν από τον Ιανουάριο και επεκτείνονται σε όλο το έτος. Πρόκειται για μέτρα που δεν κινούνται στη λογική της εφάπαξ στήριξης, αλλά επιδιώκουν –τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού– μόνιμες αλλαγές στο διαθέσιμο εισόδημα.

Μισθοί: Πόσα περισσότερα χρήματα θα μπαίνουν κάθε μήνα;

Από 1η Απριλίου 2026 αυξάνεται εκ νέου ο κατώτατος μισθός. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027, γεγονός που σημαίνει ότι το 2026 θα υπάρξει ενδιάμεση αύξηση.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος με κατώτατο μισθό θα δει:

αύξηση στον βασικό μισθό

αυτόματη αναπροσαρμογή σε επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και γονικής άδειας

υψηλότερες αποδοχές σε υπερωρίες και νυχτερινά

Σημειώνεται ότι από το 2021 έως το 2027 ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σωρευτικά κατά 46%, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα για περίπου 600.000 εργαζόμενους.

Διακριτικό σχόλιο: Η αύξηση βελτιώνει το εισόδημα, αλλά το πραγματικό όφελος θα κριθεί από το αν συγκρατηθούν τα ενοίκια και οι τιμές βασικών αγαθών.

Οι μειώσεις στους φόρους, αυξάνουν τους μισθούς…

Από 1η Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται νέα φορολογική κλίμακα, με βασικό αποτέλεσμα τη μείωση της παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και οικογένειες με παιδιά.

Παράδειγμα:

Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 18.000–22.000 ευρώ θα δει:

μικρότερη μηνιαία παρακράτηση

καθαρό όφελος που μπορεί να φτάσει 20–30 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση

Επιπλέον:

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης , που επιβάρυνε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά

, που επιβάρυνε πάνω από Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος από ενοίκια (από 35% σε 25% για συγκεκριμένες κλίμακες από το 2027)

Τι θα γίνει με ΕΝΦΙΑ και φόρους ακινήτων

Το 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, κυρίως για μικρούς οικισμούς.

Μείωση ΕΝΦΙΑ έως 50% για ακίνητα σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

για ακίνητα σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους Περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες θα δουν χαμηλότερο εκκαθαριστικό

θα δουν χαμηλότερο εκκαθαριστικό Από το 2027, σε πολλές περιοχές ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται πλήρως

Παράλληλα:

477.000 φορολογούμενοι ωφελούνται από τη μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα

Παράδειγμα:

Ιδιοκτήτης μικρής κατοικίας στην περιφέρεια με ΕΝΦΙΑ 200 ευρώ, μπορεί να πληρώσει 100 ευρώ ή και λιγότερα.

ΦΠΑ – Πού μεινένεται 30%

Από το 2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε:

νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου

Σαμοθράκη

μικρά νησιά των Δωδεκανήσων

Παράδειγμα:

Προϊόν με τελική τιμή 10 ευρώ (με ΦΠΑ) μπορεί να κοστίζει έως και 0,70 ευρώ λιγότερο, εφόσον η μείωση περάσει στον καταναλωτή.

Διακριτικό σχόλιο: Το όφελος είναι υπαρκτό, αλλά θα εξαρτηθεί από το πόσο αυστηρά θα ελεγχθεί η αγορά.

Συνταξιούχοι: Περιμένοντας αυξήσεις και έκτακτα βοηθήματα…

Το 2026 προβλέπει:

Αυξήσεις συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης

βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης Καταβολή 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες προς το τέλος του έτους

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι αυξήσεις δεν συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά, άρα περισσότεροι συνταξιούχοι θα δουν πραγματική αύξηση.

Το 2026 δεν φέρνει μια θεαματική ανατροπή, φέρνει όμως μια σειρά από μετρήσιμες αλλαγές, λιγότερους φόρους, υψηλότερους μισθούς, χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ και στοχευμένες ενισχύσεις. Το αν όλα αυτά θα μεταφραστούν σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας, θα φανεί όχι στους πίνακες του προϋπολογισμού, αλλά στο πόσα χρήματα θα περισσεύουν στους πολίτες στο τέλος του μήνα. Εκεί, το 2026 θα κριθεί στην πράξη!









