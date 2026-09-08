Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από τον Απρίλιο του 2027 εφαρμόζεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά αποκλειστικά το μερίδιο του εργαζομένου και οδηγεί σε μικρή αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 163 εκατομμύρια ευρώ για το 2027 και σε 218 εκατομμύρια ευρώ για το 2028.

Η μείωση αυτή δεν αποτελεί αύξηση του μικτού μισθού, αλλά περιορισμό των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών εισφορών κάθε εργαζομένου.

Το όφελος για τους εργαζομένους αυξάνεται αναλογικά με το ύψος των μικτών αποδοχών τους, ενώ ενισχύεται περαιτέρω για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

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Μικρή αλλά μόνιμη αύξηση στις καθαρές αποδοχές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα φέρνει από τον Απρίλιο του 2027 η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Η παρέμβαση είναι απλή: οι εισφορές μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα και, όπως διευκρινίστηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, ολόκληρη η μείωση αφορά την πλευρά του εργαζομένου. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και σε 218 εκατ. ευρώ για το 2028, όταν το μέτρο θα εφαρμόζεται για ολόκληρο το έτος.

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Τι σημαίνει στην τσέπη

Ο υπολογισμός είναι εύκολος, για κάθε 1.000 ευρώ μικτού μισθού, ο εργαζόμενος γλιτώνει περίπου 5 ευρώ ασφαλιστικών εισφορών τον μήνα. Έτσι, όσο υψηλότερος είναι ο μικτός μισθός τόσο αυξάνεται σε απόλυτο ποσό το όφελος.

Μικτός μηνιαίος μισθός Όφελος / μήνα Όφελος σε 12 μήνες Όφελος σε 14 μισθούς* 920 € 4,60 € 55,20 € 64,40 € 1.000 € 5,00 € 60,00 € 70,00 € 1.200 € 6,00 € 72,00 € 84,00 € 1.500 € 7,50 € 90,00 € 105,00 € 2.000 € 10,00 € 120,00 € 140,00 € 2.500 € 12,50 € 150,00 € 175,00 € 3.000 € 15,00 € 180,00 € 210,00 €

*Ενδεικτικός υπολογισμός με εφαρμογή της ίδιας μείωσης και στις ασφαλιστέες αποδοχές δώρων και επιδόματος αδείας.

Επομένως, ένας εργαζόμενος με 1.500 ευρώ μικτά θα κρατά περίπου 7,50 ευρώ περισσότερα από κάθε κανονικό μηνιαίο μισθό, ενώ στα 2.000 ευρώ το αντίστοιχο ποσό ανεβαίνει στα 10 ευρώ.

Δεν είναι αύξηση του μικτού μισθού

Χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση: Ο εργοδότης δεν αυξάνει τον μισθό. Απλώς μικρότερο μέρος των μικτών αποδοχών παρακρατείται για ασφαλιστικές εισφορές και συνεπώς μεγαλύτερο ποσό καταλήγει στον εργαζόμενο.

Η παρέμβαση αποκτά μεγαλύτερη σημασία για όσους βρίσκονται στον κατώτατο μισθό, επειδή θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα με τη νέα αύξησή του. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει δύο βήματα, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, με τελικό στόχο τα 1.000 ευρώ μικτά.

Για έναν 23χρονο χωρίς τριετίες, το παράδειγμα που παρουσιάστηκε από το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι οι καθαρές αποδοχές από περίπου 797 ευρώ σήμερα θα φτάσουν στα 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και στα 871 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Εδώ, όμως, το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς προέρχεται από την αύξηση του κατώτατου μισθού και όχι από τη μείωση των εισφορών.