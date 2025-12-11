Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς το συνολικό του κόστος εμφανίζεται αυξημένο κατά 16% έως 20% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας – ΙΝΚΑ

Η έρευνα αφορά το τραπέζι της ημέρας των Χριστουγέννων για τέσσερα άτομα, με σταθερή λίστα προϊόντων. Το συνολικό κόστος για το 2025 ανέρχεται στα 186,85 ευρώ, έναντι 156,02 ευρώ πέρυσι. Αυτό μεταφράζεται σε 46,71 ευρώ ανά άτομο, χωρίς να συνυπολογίζονται βασικά συμπληρωματικά έξοδα όπως λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια και κεριά, τα οποία το ΙΝΚΑ εκτιμά σε περίπου 10 ευρώ επιπλέον.

Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις

Η αύξηση καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, με τα κρέατα να απορροφούν μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης:

Γαλοπούλα : 26 ευρώ για δύο κιλά

: 26 ευρώ για δύο κιλά Αρνί (παϊδάκια) : 34 ευρώ για δύο κιλά

: 34 ευρώ για δύο κιλά Λουκάνικα: 12 ευρώ



Σημαντικό κόστος προκύπτει και από τα γλυκά, με μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 19 ευρώ το κιλό, καθώς και από τα ποτά (κρασί, αναψυκτικά, μπύρες), που συνολικά ξεπερνούν τα 30 ευρώ.

Τα τυριά επίσης καταγράφουν υψηλή τιμή, με φέτα στα 6,50 ευρώ (μισό κιλό) και κασέρι/γραβιέρα στα 9,90 ευρώ (μισό κιλό). Το κόστος για φρούτα, γέμιση γαλοπούλας και λοιπές πρώτες ύλες ανεβάζει περαιτέρω τον λογαριασμό.

Το ΙΝΚΑ σημειώνει ότι η αύξηση των τιμών αποτελεί τον βασικό λόγο για την επιβάρυνση του φετινού τραπεζιού. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το πραγματικό κόστος για μια οικογένεια μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο, εάν ληφθούν υπόψη τα επιπλέον έξοδα της γιορτινής προετοιμασίας.