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Μετά τη σκληρή στάση απέναντι στον πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell, ο Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε στο στόχαστρο και τη νέα διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ, καθώς συγκροτεί επιτροπή για να την ανακρίνει με σκοπό να την απολύσει, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου.

«Η επιτροπή θα διερευνήσει κατηγορίες εναντίον της διοικήτριας Κουκ και θα με ενημερώσει αν υπάρχει “αιτία” για την απομάκρυνσή της», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 7 Οκτωβρίου.

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Οι κατηγορίες αφορούν ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες ότι η Κουκ διέπραξε απάτη όταν έλαβε στεγαστικό δάνειο.

Η επιτροπή θα διεξαγάγει ακρόαση με φυσική παρουσία στον Λευκό Οίκο «για να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και τις καταγγελίες εις βάρος της Κουκ», όπως ορίζεται στο προεδρικό υπόμνημα. Σύμφωνα με αυτό, η ακρόαση δεν θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις ώρες.

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να απομακρύνει την Κουκ – την πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fed – πριν από έναν χρόνο.

Με απόφασή του τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να επιτρέψει στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να την απολύσει, προασπιζόμενο την πολύτιμη ανεξαρτησία της Fed απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή προσπάθεια του Λευκού Οίκου.

Η δικαστική απόφαση διατήρησε την Κουκ στη θέση της, αλλά παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση εναντίον της σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο.