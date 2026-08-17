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Η πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ, την οποία αποκάλυψε το Bloomberg ότι σχεδιάζει η Ελλάδα, δεν αποτελεί μόνο μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, αλλά και μια επιλογή με σημαντικό οικονομικό όφελος, σύμφωνα με την εκτίμηση κύκλων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνουν, με τα σημερινά δεδομένα του κόστους δανεισμού, κάθε 1 δισ. ευρώ πρόωρης αποπληρωμής εξοικονομεί περίπου 30 εκατ. ευρώ ετησίως σε τόκους. Αυτό σημαίνει ότι για αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ, η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται σε περίπου 360 εκατ. ευρώ, ενώ σε ορίζοντα επταετίας το συνολικό όφελος ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στη μείωση των τόκων. Η σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους συμβάλλει στη διατήρηση των χαμηλών spreads των ελληνικών ομολόγων, ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την προσέλκυση μεγάλων θεσμικών επενδυτών.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε συνέχεια του δημοσιεύματος του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα εξετάζει νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων έως το τέλος του 2026. Το διεθνές πρακτορείο εκτιμά ότι, εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, ο λόγος του ελληνικού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει κάτω από τον αντίστοιχο της Ιταλίας, εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή εικόνα της ελληνικής οικονομίας.

Το ευνοϊκό δημοσιονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα των προβλέψεων φορολογικά έσοδα και το ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιταχύνει τη στρατηγική αποκλιμάκωσης του χρέους, διατηρώντας παράλληλα δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις στήριξης της οικονομίας.