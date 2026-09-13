Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η UNESCO αναφέρει ότι 750 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως είναι αναλφάβητοι, ενώ το 2024 υπολογίζεται ότι 273 εκατομμύρια παιδιά και νέοι παραμένουν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση παρεμποδίζεται από παράγοντες όπως η ακραία φτώχεια, οι ένοπλες συγκρούσεις, η παιδική εργασία και οι κοινωνικές διακρίσεις.

Στην υποσαχάρια Αφρική και την Ασία εντοπίζονται τα υψηλότερα ποσοστά αποκλεισμού, με πολλές χώρες να παρουσιάζουν δυσκολίες στη φοίτηση των παιδιών πέραν του δημοτικού επιπέδου.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων ανέρχεται στο 91%, ενώ το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων έως 15 ετών αγγίζει το 99,5%.

Η UNESCO τονίζει πως η εξασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει ένας κρίσιμος στόχος που απαιτεί την ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες σ’ όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της Υποσαχάρειας Αφρικής. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων φθάνει το 91% του πληθυσμού (94% άνδρες και 88% γυναίκες, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα – μέλος της Ε.Ε. 560 χιλιάδες ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό). Αντίθετα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων ως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα (99,5% στο σύνολο – 99,4% στους άνδρες και 99,5% στις γυναίκες).

Advertisement

Advertisement

Τα παιδιά χωρίς σχολείο

Την ώρα που την Παρασκευή ξεκίνησαν τα σχολεία στην Ελλάδα και εκατομμύρια μαθητές σε πολλές χώρες ετοίμαζαν τις σχολικές τους τσάντες, η UNESCO έδωσε στη δημοσιότητα έναν αριθμό που δύσκολα χωράει στο μυαλό: 244 εκατομμύρια παιδιά και νέοι ηλικίας 6 έως 18 ετών βρίσκονταν το 2022 εκτός σχολείου. (UNESCO)

Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για εφήβους που εγκατέλειψαν πρόωρα το Λύκειο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 67 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας Δημοτικού, 6 έως 11 ετών, τα οποία δεν πήγαιναν καθόλου σχολείο. Άλλα 57 εκατομμύρια ήταν ηλικίας κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περίπου 121 εκατομμύρια ηλικίας ανώτερης δευτεροβάθμιας. (UNESCO)

Η Αφρική στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη πληγή εντοπιζόταν στην υποσαχάρια Αφρική, όπου περίπου 98 εκατομμύρια παιδιά και νέοι βρίσκονταν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Ακολουθούσε η Κεντρική και Νότια Ασία με περίπου 85 εκατομμύρια. (UNESCO)

Οι τρεις χώρες με τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό παιδιών και νέων εκτός σχολείου ήταν τότε η Ινδία, η Νιγηρία και το Πακιστάν. Μόνο στη Νιγηρία η UNESCO υπολόγιζε περίπου 20 εκατομμύρια, ενώ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό περίπου 6 εκατομμύρια. (UNESCO)

Advertisement

Το πρόβλημα όμως γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτικό όταν εξετάσουμε όχι μόνο πόσα παιδιά υπάρχουν εκτός σχολείου, αλλά τι ποσοστό των παιδιών μιας χώρας δεν καταφέρνει καν να παρακολουθήσει το Δημοτικό.

Σε χώρες όπως το Νότιο Σουδάν, ο Νίγηρας, το Τσαντ, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ερυθραία, τα ποσοστά αποκλεισμού από την εκπαίδευση βρίσκονται διαχρονικά σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία της UNESCO δείχνουν επίσης ότι σε αρκετές χώρες η κατάσταση χειροτερεύει όσο τα παιδιά μεγαλώνουν: μπορεί να μπουν στο Δημοτικό, αλλά πολύ λιγότερα συνεχίζουν στο Γυμνάσιο και ακόμη λιγότερα φτάνουν στο Λύκειο. (tcg.uis.unesco.org)

Ακόμη και το Δημοτικό παραμένει πολυτέλεια

Advertisement

Στην υποσαχάρια Αφρική περίπου ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας Δημοτικού βρίσκεται εκτός σχολείου, ενώ μόνο περίπου δύο στα τρία ολοκληρώνουν το Δημοτικό μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Και υπάρχει ένα δεύτερο, λιγότερο ορατό πρόβλημα: από εκείνα που ολοκληρώνουν το Δημοτικό, μόλις τρία στα δέκα φτάνουν στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας. (UNESCO)

Επομένως, η απάντηση στο ερώτημα «πηγαίνουν τουλάχιστον Δημοτικό;» είναι σκληρή: δεκάδες εκατομμύρια παιδιά δεν περνούν ποτέ ή περνούν για πολύ μικρό διάστημα από μια σχολική αίθουσα.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται η ακραία φτώχεια, οι ένοπλες συγκρούσεις, οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, η παιδική εργασία, οι γάμοι σε μικρή ηλικία, οι διακρίσεις εις βάρος των κοριτσιών σε ορισμένες κοινωνίες και η έλλειψη σχολείων και εκπαιδευτικών.

Advertisement

Και σήμερα; Η πρόοδος έχει ουσιαστικά κολλήσει

Η εικόνα δυστυχώς δεν εξελίχθηκε όσο θετικά θα περίμενε κανείς. Η UNESCO εκτίμησε για το 2023 ότι 251 εκατομμύρια παιδιά και νέοι παρέμεναν εκτός σχολείου. Περίπου το 10% των παιδιών ηλικίας Δημοτικού, το 14% της κατώτερης δευτεροβάθμιας και το 30% των νέων ηλικίας ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν φοιτούσαν. (UNESCO)

Και τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία της UNESCO είναι ακόμη πιο ανησυχητικά: για το 2024 υπολογίζει πλέον 273 εκατομμύρια παιδιά και νέους εκτός σχολείου, εκ των οποίων 79 εκατομμύρια είναι ηλικίας Δημοτικού, 64 εκατομμύρια ηλικίας κατώτερης δευτεροβάθμιας και 130 εκατομμύρια ηλικίας ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (UNESCO)

Advertisement

Έτσι, εκείνη η ανακοίνωση του 2022 δεν αποτελεί απλώς ένα θλιβερό ρεκόρ. Υπενθυμίζει μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να υπάρχει: για εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, το αυτονόητο δικαίωμα να μπουν σε μια τάξη, να ανοίξουν ένα βιβλίο και να μάθουν να γράφουν το όνομά τους παραμένει ακόμη ζητούμενο.

Advertisement

Και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι την ευθύνη την έχουνε απόλυτα, στο ακέραιο, πολιτικοί και πολιτικές τους.

Advertisement