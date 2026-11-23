Facebook/Α.Σ.Α Κόροιβος | Τμήμα Πετοσφαίρισης - Στιγμιότυπα από τον αγώνα βόλεϊ στη Ναύπακτο

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία αρκετά σοβαρή καταγγελία για επίθεση με αεροβόλο πιστόλι σε βάρος της αρχηγού της ομάδας του έκανε ο ΑΣΑ Κόροιβος κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ την Κυριακή (22/11) στο Παπαχαραλάμπειο της Ναυπάκτου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου σετ της αναμέτρησης με την Ομόνοια Ναυπάκτου, άτομα από την πλευρά των γηπεδούχων φέρονται να σημάδεψαν και να χτύπησαν την αρχηγό του Κοροίβου με πλαστικά σφαιρίδια, κάνοντας χρήση κάποιου τύπου αεροβόλου όπλου.

Advertisement

Advertisement

Από την πλευρά της, η Ομόνοια Ναυπάκτου προσπαθεί να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να εξεταστεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο ενδέχεται να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

(Με πληροφορίες από nafpaktianews)