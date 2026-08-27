Στη σύλληψη ενός 61χρονου οδηγού ταξί στον Άγιο Δημήτριο προχώρησε η Αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ο οδηγός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, περίπου στις 21:00, όταν το ταξί του συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε ο αναβάτης.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν τον 61χρονο σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο.
Και οι δύο διαδοχικές μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο οδηγός ήταν θετικές.
Στη δεύτερη μέτρηση μάλιστα, η συγκέντρωση αλκοόλ άγγιξε τα 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό που υπερβαίνει κατά πολύ τα αυστηρά όρια που ορίζει ο ΚΟΚ για τους επαγγελματίες οδηγούς.
Στο αυτόφωρο με βαρύ κατηγορητήριο
Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για επαγγελματία οδηγό ο οποίος μεταφέρει καθημερινά πολίτες και φέρει την ευθύνη για τη σωματική τους ακεραιότητα.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 61χρονο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:
- Επικίνδυνη οδήγηση
- Απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης
- Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
Στον συλληφθέντα θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.