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Στα χέρια της αστυνομίας είναι ο άνδρας που φέρεται να έβαλε φωτιά την περασμένη Κυριακή (28/6) στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου, επειδή «τον εκνεύριζαν οι θάμνοι».

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε από την ΕΡΤ, καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί.

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Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας ζημιές σε περίπου τέσσερα στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο .

«Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», φαίνεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχθηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται και σε τρεις ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.