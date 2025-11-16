Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν στους κατοίκους της Πολιτείας, της Εκάλης και των γύρω περιοχών οι επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων που, σύμφωνα με καταγγελίες, πραγματοποιήθηκαν από το Δασαρχείο Πεντέλης την 1η και την 9η Νοεμβρίου, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των πολιτών. Και με νέο «κυνήγι» να φέρεται προγραμματισμένο και για αυτό το Σαββατοκύριακο, πάλι στο σκοτάδι.

Την ώρα που οι υπηρεσίες εμφανίζονται να δρουν σιωπηλά, ο γενικός γραμματέας Δασών, ο άνθρωπος που μόλις πριν λίγο καιρό έδινε στη HuffPost διαβεβαιώσεις σε βίντεο, για «ασφάλεια» και «οργάνωση», αφήνει αναπάντητα ερωτήματα:

Μας κορόιδευε; Μας έλεγε ψέματα; Ή απλώς δεν γνωρίζει τη δουλειά του;

«Τρέχαμε για τζόκινγκ και πέφταμε πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς»

Κάτοικος και ενεργός φιλόζωος της περιοχής περιγράφει στην HuffPost μια εικόνα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε περιαστικό δάσος: «Άνθρωποι να κάνουν τζόκινγκ, οικογένειες να κυκλοφορούν, και ξαφνικά να βρίσκονται απέναντι σε 10–15 οπλισμένους κυνηγούς, οι οποίοι κινούνται για να κυνηγήσουν αγριόχοιρους, χωρίς να υπάρχει σαφής σήμανση, χωρίς να αναφέρεται το ακριβές σημείο, χωρίς τις στοιχειώδεις δικλείδες ασφαλείας».

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι από το αστυνομικό τμήμα υπάρχει ενημέρωση για επιχειρήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά πάλι οι πολίτες δεν ξέρουν πού: «Έτρεχε κόσμος, έκαναν τζόκινγκ και έπεφταν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς. Αλλά έλεγε ο γραμματέας Δασών… Μας κοροϊδεύει με ψέματα. Είναι επικίνδυνα αυτά που κάνει. Με τα καμώματά του θα χάσουμε ζωές».

Όταν ο ίδιος ο αρμόδιος μιλά δημόσια για «ασφαλή διαχείριση» και στην πράξη αφήνει να εξελίσσονται τέτοιες επιχειρήσεις χωρίς προειδοποίηση, η αντίφαση δεν είναι απλώς πολιτική. Είναι επικίνδυνη.

Τρεις φιλοζωικές και εθελοντικές οργανώσεις – οι Φιλόζωοι Εθελοντές Εκάλης (Ecali Strays), οι Αρωγοί Ζώων Αγίου Στεφάνου και η Φιλοζωική Ένωση Κρυονερίου – απέστειλαν κοινή επιστολή στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την άμεση παύση των επιχειρήσεων με κυνηγούς και κυνηγετικούς σκύλους στο περιαστικό δάσος πάνω από την Πολιτεία.

Επιχειρήσεις «στο σκοτάδι» και χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα

Στην επιστολή τους καταγγέλλουν ότι:

Οι επιχειρήσεις έγιναν με όπλα, σκυλιά και συνεργεία δίωξης,

Χωρίς καμία ανάρτηση, ειδοποίηση ή σήμανση για τους κατοίκους,

Παρά τις δεδομένες πληροφορίες ότι στο δάσος κινούνται καθημερινά άνθρωποι, οικογένειες με παιδιά και αδέσποτα ζώα.

Το ίδιο το Δασαρχείο Πεντέλης, σύμφωνα με την επιστολή, επιβεβαίωσε τηλεφωνικά την πραγματοποίηση των επιχειρήσεων, ενώ το Δασονομείο Αγίου Στεφάνου αναγνώρισε δράση συνεργείου δίωξης στις 9 Νοεμβρίου. Δηλαδή, οι υπηρεσίες ήξεραν, συντόνιζαν, αλλά δεν έκριναν αναγκαίο να ενημερώσουν το κοινό, όπως ορίζει η σχετική υπουργική απόφαση.

Και εδώ επανέρχεται το ερώτημα προς τον γενικό γραμματέα Δασών:

Όταν μας έλεγε ότι όλα γίνονται με κανόνες, σε ποια πραγματικότητα αναφερόταν;

Περιαστικό δάσος, απαγόρευση κυνηγιού και δημόσια ασφάλεια

Οι φιλοζωικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι το κυνήγι απαγορεύεται στο συγκεκριμένο περιαστικό δάσος. Παρ’ όλα αυτά, βλέπουμε επιχειρήσεις με πυροβολισμούς, σκυλιά και κυνηγούς σε μια περιοχή με «αμέτρητες εισόδους», όπου κανείς δεν μπορεί να ελέγξει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.

Δεν πρόκειται μόνο για τα ζώα. Πρόκειται για:

Δημόσια ασφάλεια: κίνδυνος για περιπατητές, ποδηλάτες, δρομείς, παιδιά.

Αδέσποτα ζώα των δήμων Κηφισιάς και Διονύσου, που ζουν στο δάσος και κινδυνεύουν άμεσα, ενώ η θανάτωση ή ο τραυματισμός τους αποτελεί κακούργημα, όπως επισημαίνουν οι οργανώσεις.

Την ευρύτερη περιοχή, με φόντο δεκάδες καταγεγραμμένα ατυχήματα κυνηγών τα τελευταία χρόνια και το πρόσφατο περιστατικό στην Ξάνθη, όπου κυνηγός συνεργείου δίωξης πυροβόλησε κατά λάθος τον επιβλέποντα του δασαρχείου.

Όταν τέτοιες εικόνες επαναλαμβάνονται, το να εμφανίζεται ο γενικός γραμματέας και να μιλά για «ελεγχόμενες παρεμβάσεις» δεν είναι απλώς κενό λόγια. Είναι προσβολή στη νοημοσύνη και στην αγωνία της τοπικής κοινωνίας.

Αγριόχοιροι «σχεδόν εξημερωμένοι» – τους κάνουμε τώρα επικίνδυνους

Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι για τους αγριόχοιρους που ζουν στη συγκεκριμένη περιοχή από το 2016, στο παρελθόν, οι υπάλληλοι του Δασονομείου τούς παγίδευαν με κλωβούς, καθώς τα ζώα έμπαιναν ήρεμα για να φάνε καλαμπόκι. Δηλαδή, υπήρχε αποδεδειγμένα ένας πιο ήπιος, ασφαλής και λειτουργικός τρόπος διαχείρισης. Τώρα, με καταδιώξεις από κυνηγετικούς σκύλους και τραυματισμούς, τα ίδια αυτά ζώα μπορεί να:

Πανικοβληθούν,

Να γίνουν όντως επικίνδυνα,

Να κατέβουν άτακτα μέσα στους οικισμούς.

Με λίγα λόγια: η πολιτική που ακολουθείται δεν λύνει το πρόβλημα – το δημιουργεί. Και ο γενικός γραμματέας Δασών, που όφειλε να είναι ο εγγυητής μιας σοβαρής, επιστημονικά τεκμηριωμένης διαχείρισης, εμφανίζεται να παρακολουθεί αμίλητος.

Τι ζητούν οι οργανώσεις – και τι οφείλει να απαντήσει ο γραμματέας

Οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν:

Άμεση παύση των επιχειρήσεων θανάτωσης αγριόχοιρων.

Ενίσχυση της χρήσης κλωβών για ασφαλή παγίδευση και μεταφορά των ζώων.

Συνεργασία Δασαρχείου – Δήμων, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, αντί για μονομερείς αποφάσεις.

Προμήθεια περισσότερων κλωβών και οχημάτων στο Δασαρχείο Πεντέλης.

Απαγόρευση εκτροφής και απελευθέρωσης αγριόχοιρων από κυνηγετικούς συλλόγους, πρακτική που – όπως καταγγέλλουν – έχει συμβάλει στον υπερπληθυσμό.

«Ή μας κορόιδευε ή δεν ξέρει τη δουλειά του»

Ο γενικός γραμματέας Δασών δεν μπορεί πια να κρύβεται πίσω από γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Με βάση τα όσα καταγγέλλονται και επιβεβαιώνονται από τις ίδιες τις υπηρεσίες:

Είχε ενημερωθεί ή όφειλε να έχει ενημερωθεί για τις επιχειρήσεις.

Γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι το κυνήγι απαγορεύεται στο συγκεκριμένο περιαστικό δάσος.

Ήξερε ή όφειλε να ξέρει ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση και σήμανση για τους πολίτες.

Άρα, τα πράγματα είναι απλά – και σκληρά: Ή μας κορόιδευε όταν διαβεβαίωνε ότι όλα γίνονται «με ασφάλεια και σχέδιο», ή δεν γνωρίζει τι συμβαίνει κάτω από τη μύτη του. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι επικίνδυνο. Οι κάτοικοι και τα ζώα της Πολιτείας, της Εκάλης και των γύρω περιοχών στα Βόρεια Προάστια δεν είναι αναλώσιμοι. Δικαιούνται διαφάνεια, σοβαρή διαχείριση, πραγματική προστασία και όχι σιωπηλές επιχειρήσεις με σφαίρες στο δάσος και κενές υποσχέσεις από τα κεντρικά.

Ο γενικός γραμματέας Δασών οφείλει απαντήσεις. Και αυτή τη φορά, χωρίς άλλο κυνήγι πίσω από τις λέξεις.

