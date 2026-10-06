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Με ένα φιλί στο στόμα ολοκλήρωσαν τη θεατρική τους συνεργασία ο Αλέξης Γεωργούλης και η Ναταλία Δραγούμη, μετά την τελευταία παράσταση του έργου «Του Αγοριού Απέναντι».

Οι δύο ηθοποιοί συμμετείχαν στην παράσταση, υποδυόμενοι τους χαρακτήρες της Καρολάιν και του Δημήτρη, αντίστοιχα, στο Θέατρο Άλσους. Η αυλαία έπεσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης θεατρικής συνεργασίας τους.

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Σε βίντεο που καταγράφηκε μετά το τέλος της παράστασης, ο Αλέξης Γεωργούλης και η Ναταλία Δραγούμη εμφανίζονται στον δρόμο, πάνω σε δύο μηχανές και φορώντας τα κράνη τους, λίγο πριν αποχωρήσουν.

Ο ηθοποιός ακούγεται να λέει «Καρολάιν σ’ αγαπώ», με τη Ναταλία Δραγούμη να του απαντά «Και εγώ Δημήτρης». Στη συνέχεια, οι δύο ηθοποιοί πλησιάζουν ο ένας τον άλλον και ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα.