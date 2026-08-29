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Βαρύ πένθος στο Αλιβέρι της Εύβοιας μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός 44χρονου άνδρα, κυριολεκτικά στην αγκαλιά του 8χρονου γιού του.

Σύμφωνα με το eviathema.gr o άτυχος άνδρας, ο οποίος ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης, εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι που κοιμόταν με το παιδί του.

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Σύμφωνα με το eviathema, ο 44χρονος είχε πάει το ένα από τα 2 παιδιά του στο κρεβάτι προκειμένου να το κοιμίσει, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 44χρονος ήταν πατέρας κι ενός κοριστιού 3 ετών ενώ οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν.