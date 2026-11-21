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Η παρουσία του ελληνικού κομματιού στον ραδιοφωνικό σταθμό Kaleidoscope FM του παιχνιδιού έγινε γνωστή μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο και livestreaming.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι η επιλογή του τραγουδιού προτάθηκε από τον CEO της δισκογραφικής εταιρείας Heaven, Σπύρο Σταμούλη, προς την εταιρεία παραγωγής του παιχνιδιού.

Η ίδια εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ένα τραγούδι με ελληνικό στίχο προκρίθηκε σε μια παραγωγή διεθνούς εμβέλειας.

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Με έκπληξη και ενθουσιασμό υποδέχτηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη την είδηση πως το τραγούδι της «Όλα αυτά που φοβάμαι» συμπεριλαμβάνεται στο GTA 6, ένα γεγονός που, όπως παραδέχτηκε, αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει.

Το Grand Theft Auto VI κυκλοφόρησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και η παρουσία του ελληνικού τραγουδιού έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Σε πλάνα από το παιχνίδι εμφανίζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Kaleidoscope FM, όπου αναγράφονται ο τίτλος «OLA AFTA POU FOVAMAI» και το όνομα «ALKISTIS PROTOPSALTI». Το κομμάτι ακούστηκε, επίσης, σε απόσπασμα livestream του γνωστού Αμερικανού YouTuber IShowSpeed.

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Η τραγουδίστρια μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, περιγράφοντας πώς πληροφορήθηκε ότι το τραγούδι της επιλέχθηκε για το δημοφιλές video game. Όπως εξήγησε, στην αρχή πίστεψε πως επρόκειτο για αστείο, μέχρι που τα διαδοχικά μηνύματα που άρχισε να λαμβάνει την έκαναν να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

«Το πιο δυνατό συναίσθημα είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα, νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Ήμουν στην πρόβα και μετά μόλις γύρισα στο σπίτι δέχθηκα ένα μήνυμα και μετά ήρθε καταιγισμός μηνυμάτων και μετά αντιλήφθηκα τελικά ότι αυτό που είχε προτείνει ο CEO της Heaven, ο Σπύρος Σταμούλης, στην εταιρεία που έχει το παιχνίδι, προκρίθηκε και το “Όλα αυτά που φοβάμαι” μπήκε σε αυτό το συγκλονιστικό παγκόσμιο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την ίδια αυτή η εξέλιξη, αλλά και στο γεγονός ότι ένα τραγούδι με ελληνικό στίχο βρέθηκε σε ένα παιχνίδι διεθνούς απήχησης, όπου κυριαρχούν άλλες γλώσσες.

«Είναι πολλά πράγματα που θα συμβούν τώρα. Εγώ είμαι πολύ ψύχραιμη και πολύ κουλ. Έχω χαρεί πάρα πολύ και για την προσπάθεια του ομίλου ΑΝΤ1 και για την προσπάθεια της Heaven και ότι τελικά προκρίθηκε ένα τραγούδι σε μία γλώσσα που δεν είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό, είναι μόνο τα αγγλικά και τα ισπανικά και ξαφνικά ξεπετάγεται και ένα τραγούδι με ελληνικά. Αυτό για μένα είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να σκεφτώ, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται. Έχω χαρεί πραγματικά πάρα πολύ, απλώς δεν το έχω συνειδητοποιήσει 100%».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της και μέσα από τα social media, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης. Σε ανάρτησή της στο Instagram, συνοδευόμενη από φωτογραφία προσαρμοσμένη στην αισθητική του παιχνιδιού, έγραψε: «Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη».