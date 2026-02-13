Η αναβάθμιση ραντάρ μεγάλης εμβέλειας AR-327 των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και η αγορά νέων συστημάτων ραντάρ από το Ισραήλ δρομολογούνται στο ευρύτερο πλαίσιο των διαδικασιών για τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα» – του αμυντικού «θόλου» που προορίζεται να πάει την αεράμυνα της χώρας σε νέο επίπεδο.

Τα βρετανικής προέλευσης ραντάρ Commander AR-327 είχαν ενταχθεί σε υπηρεσία στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Πρόκειται για ραντάρ μεγάλης εμβέλειας που καλύπτουν μεγάλο μέρος του Αιγαίου, αποτελώντας ιδιαίτερα σημαντικό πυλώνα της ελληνικής αεράμυνας όσον αφορά στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Δεδομένης της μεγάλης αναβάθμισης της απειλής από τότε μέχρι σήμερα (κυρίως υπό τη μορφή της ένταξης στο τουρκικό οπλοστάσιο μεγάλου αριθμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και μεγάλου αριθμού βαλλιστικών πυραύλων), η – αντίστοιχη- αναβάθμιση, αλλά και η εν συνεχεία υποστήριξη, των συστημάτων αυτών αποτελούν αυτών ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο όσον αφορά στην ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας. Σημειώνεται πως η Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει το 2023 τεχνικό διάλογο για την εν συνεχεία υποστήριξη και αναβάθμιση των συγκεκριμένων συστημάτων.

Advertisement

Advertisement

AR-327 Commander SL (Πηγή: BAE Systems)

Η αναβάθμιση (σύμφωνα με πληροφορίες στο επίπεδο Commander SL) και η υποστήριξη των ελληνικών AR-327 από τη BAE Systems εμφανίζεται να έχει δρομολογηθεί, με κόστος, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, πέραν των εν λόγω υπαρχόντων ραντάρ, επιδιώκεται η αγορά και νέων συστημάτων από την ισραηλινή ELTA Systems, στο ευρύτερο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα», που θα φέρνουν νέες, σύγχρονες δυνατότητες στο «πλέγμα» των συστημάτων εντοπισμού/ αισθητήρων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.