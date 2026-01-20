Σε δολοφονία οφείλεται τελικά ο θάνατος του 64χρονου ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε ένα μικρό ρέμα, ύψους περίπου 2 μέτρων, «πλακωμένος» με το δίκυκλο μοτοποδήλατο του στην Παστίδα της Ρόδου τον περασμένο Μάϊο, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση του.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ιστορία έμοιαζε να έχει τελειώσει πριν καν αρχίσει. Ένας άνδρας εξαφανίζεται, λίγες ημέρες μετά εντοπίζεται νεκρός σε χαράδρα στη Ρόδο, δίπλα σε μια μοτοσικλέτα, σε μια περιοχή δύσβατη και επικίνδυνη. Η πρώτη εικόνα ήταν ισχυρή, σχεδόν πειστική ότι επρόκειτο για ένα δυστύχημα. Ένα κακό παιχνίδι της μοίρας. Και κάπως έτσι, η υπόθεση εξαφάνισης που είχε σημάνει συναγερμό και στη γραμμή Ζωής Silver Alert έκλεισε.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η οποία όλο αυτό το διάστημα διερευνούσε την υπόθεση, ο θάνατος του άτυχου 64χρονου, οφείλεται σε δολοφονία με δράστη έναν 49χρονο αλλοδαπό από την Ουκρανία, με τον οποίο φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί, ο δράστης προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου όπου βρέθηκε το πτώμα του 64χρονου προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε τροχαίο ατύχημα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε σήμερα από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ιαλυσού και σε βάρος του Ουκρανού φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο με την οποία θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Ο 49χρονος αλλοδαπός δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει τα ακόλουθα:

« Εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού και ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε γκρεμό παραπλεύρως επαρχιακής οδού.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025.

Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025 αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ο 64χρονος ήταν την 1η Μαΐου 2025 και ειχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για τον εντοπισμό του από την υπηρεσία Silver Alert.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε γίνει, ο Κωνσταντίνος Τσιαντής, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Κρεμαστή Ρόδου, το μεσημέρι της 01/05/25, όταν επικοινώνησε με συγγενικό του πρόσωπο και είπε ότι βρισκόταν στην περιοχή της Λίνου, στη Ρόδο. Έκτοτε, δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Μια εβδομάδα αργότερα στο 7 Μαΐου 2025 ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου σε συνεργασία με το Silver Alert που διενεργούσαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του σε περιοχή της Παστιδας πεσμένος μέσα σε ένα μικρό ρέμα ύψους περίπου δυο μέτρων, «πλακωμένος» με το δίκυκλο μοτοποδήλατο με το οποίο κυκλοφορούσε την ημέρα της εξαφάνισης του.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Βάση των ίδιων πληροφοριών, η σορός του 64χρονου, το μοτοποδήλατο αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την περιοχή που εντοπίστηκε νεκρός αλλά και γενικότερα την υπόθεση της εξαφάνισης του, διερευνηθηκαν εξονυχιστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

