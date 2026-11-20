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Στις 20 Νοεμβρίου 1995 μπήκε στο Ωνάσειο ως πρωθυπουργός. Στις 21 Μαρτίου 1996 βγήκε ως πρώην πρωθυπουργός. Και στις 23 Ιουνίου η Ελλάδα αποχαιρέτησε έναν από τους πολιτικούς που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία της.

Ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας και άφησε μια κληρονομιά που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής και ιστορικής συζήτησης.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου κυβέρνησε την Ελλάδα από το 1981 έως το 1989 και από το 1993 έως το 1996.

Και μέσα σε επτά μήνες ολοκληρώθηκε η ζωή ενός ανθρώπου που είχε συνδέσει το όνομά του με μεγάλες πολιτικές αλλαγές, σφοδρές αντιπαραθέσεις και βαθιές κοινωνικές μεταβολές.

Μέσα σε τέσσερις μήνες ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε από την πρωθυπουργία στην πολιτική αποχώρηση.

Εκείνη την ημέρα άρχισε μια νοσηλεία που εξελίχθηκε σε ιστορική καμπή.

Η 20ή Νοεμβρίου 1995 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στην ιστορία της Μεταπολίτευσης.

Το τέλος μιας ολόκληρης πολιτικής εποχής

Οι εικόνες του πλήθους που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία αποτύπωσαν τη βαθιά σχέση που είχε αναπτύξει με ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας.

Η ταφή έγινε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 1996, με τιμές αρχηγού κράτους και παρουσία πολιτικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χιλιάδες πολίτες προσήλθαν για να τον αποχαιρετήσουν.

Η σορός του Ανδρέα Παπανδρέου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η κηδεία και το τελευταίο αντίο

Ανεξάρτητα από την πολιτική αξιολόγηση του έργου του, η επιρροή του στη μεταπολιτευτική Ελλάδα ήταν αναμφισβήτητη.

Για τους πολιτικούς του αντιπάλους έφευγε ένας ισχυρός και συχνά αμφιλεγόμενος αντίπαλος, που είχε καθορίσει επί δεκαετίες την πολιτική αντιπαράθεση.

Για τους υποστηρικτές του έφευγε ο ηγέτης που είχε συνδέσει το όνομά του με την «Αλλαγή» του 1981.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέχρι τις τελευταίες ώρες της ζωής του είχε διατηρήσει το ενδιαφέρον του για τις πολιτικές εξελίξεις και τις προετοιμασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ο θάνατός του συνδέθηκε με οξύ καρδιακό επεισόδιο, έπειτα από τη μακρά επιβάρυνση της υγείας του.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Ιουνίου 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή στην κατοικία του στην Εκάλη.

Ο ίδιος, παρά τα προβλήματα υγείας, διατηρούσε επαφές με συνεργάτες και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος παρέμενε ανοιχτή.

Ο Κώστας Σημίτης είχε ήδη αναλάβει την πρωθυπουργία, αλλά η παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου εξακολουθούσε να έχει καθοριστική πολιτική και συμβολική σημασία.

Το ΠΑΣΟΚ προετοιμαζόταν για το συνέδριό του, το οποίο θα καθόριζε τη νέα ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος.

Παρά τη σοβαρή εξασθένηση της υγείας του, εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται για τις πολιτικές εξελίξεις.

Η καθημερινότητά του οργανώθηκε γύρω από την ανάπαυση, την ιατρική παρακολούθηση και την προσπάθεια αποκατάστασης των δυνάμεών του.

Μετά την έξοδό του από το Ωνάσειο, ο Ανδρέας Παπανδρέου εγκαταστάθηκε στην κατοικία του στην Εκάλη.

Οι τελευταίοι μήνες στην Εκάλη

Η μεγάλη περιπέτεια της υγείας του είχε αφήσει βαθιά σημάδια.

Ο άνθρωπος που επί δεκαετίες κυριαρχούσε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και στα κοινοβουλευτικά έδρανα είχε πλέον περιορισμένες φυσικές δυνάμεις.

Η εικόνα του ήταν συγκινητική.

Απευθύνθηκε σύντομα στους δημοσιογράφους και στους συγκεντρωμένους, ενώ το αυτοκίνητο που τον μετέφερε απομακρύνθηκε μέσα σε επευφημίες και λουλούδια.

Ο Παπανδρέου εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά χαμογελαστός, συνοδευόμενος από τη Δήμητρα Λιάνη.

Εκατοντάδες υποστηρικτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Ωνάσειο.

Η έξοδός του από το νοσοκομείο προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση.

Ήταν πλέον 77 ετών.

Ύστερα από 123 ημέρες νοσηλείας, ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε εξιτήριο στις 21 Μαρτίου 1996.

21 Μαρτίου 1996: Η έξοδος από το Ωνάσειο

Το ΠΑΣΟΚ διατηρούσε την εξουσία, αλλά η εποχή της προσωπικής κυριαρχίας του ιδρυτή του είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Η εκλογή του Σημίτη σηματοδότησε τη μετάβαση σε μια διαφορετική πολιτική περίοδο.

Στον δεύτερο γύρο επικράτησε ο Κώστας Σημίτης έναντι του Άκη Τσοχατζόπουλου, με 86 ψήφους έναντι 75.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ως υποψήφιοι ο Κώστας Σημίτης, ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Γεράσιμος Αρσένης και ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδοτούσε την πρώτη μεγάλη αλλαγή ηγεσίας στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Τρεις ημέρες μετά την παραίτηση, στις 18 Ιανουαρίου 1996, συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να εκλέξει τον νέο πρωθυπουργό.

18 Ιανουαρίου: Ο Κώστας Σημίτης νέος πρωθυπουργός

Παρέμεινε πρόεδρος του κόμματος μέχρι τον θάνατό του.

Δεν παραιτήθηκε όμως από την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Ο άνθρωπος που είχε ιδρύσει το ΠΑΣΟΚ το 1974, είχε οδηγήσει το κόμμα στην εξουσία το 1981 και είχε κυριαρχήσει στην ελληνική πολιτική ζωή για περισσότερο από δύο δεκαετίες εγκατέλειπε οριστικά την πρωθυπουργία.

Ήταν μια ιστορική στιγμή.

Ο ίδιος αναγνώριζε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διακυβέρνησης.

Στις 15 Ιανουαρίου 1996 γνωστοποιήθηκε η παραίτησή του με γραπτή επιστολή.

Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες νοσηλείας, ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.

Το βέβαιο είναι ότι η παρατεταμένη νοσηλεία του πρωθυπουργού ενίσχυσε τις εσωτερικές συγκρούσεις του ΠΑΣΟΚ.

Πολλές από τις καταγγελίες εκείνης της εποχής παρέμειναν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αποδεδειγμένα γεγονότα.

Ορισμένοι την κατηγορούσαν ότι επιχειρούσε να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι δεχόταν άδικες επιθέσεις σε μια περίοδο μεγάλης προσωπικής δοκιμασίας.

Παράλληλα, κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα και πολιτικές εκτιμήσεις για τον ρόλο και την επιρροή της.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού βρισκόταν κοντά του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και συμμετείχε στις επαφές με την οικογένεια και τους συνεργάτες του.

Η παρουσία της Δήμητρας Λιάνη στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου αποτέλεσε αντικείμενο έντονης δημοσιότητας.

Η Δήμητρα Λιάνη και οι αντιπαραθέσεις γύρω από το Ωνάσειο

Τώρα, όμως, η πραγματικότητα επέβαλλε αποφάσεις.

Η διαδοχή του ιδρυτή του κόμματος ήταν ένα θέμα που για χρόνια αποτελούσε σχεδόν ταμπού.

Την ίδια στιγμή, μέσα στο ΠΑΣΟΚ άρχιζε μια δύσκολη συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Η κυβέρνηση έπρεπε να διαχειριστεί την οικονομία, τον προϋπολογισμό, τις διεθνείς σχέσεις και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η μακρά απουσία του Ανδρέα Παπανδρέου δημιουργούσε όλο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος αναπλήρωνε τον πρωθυπουργό και προήδρευε κυβερνητικών συνεδριάσεων.

Ο πρωθυπουργός παρέμενε τυπικά στην εξουσία, αλλά αδυνατούσε να ασκήσει ουσιαστικά τα καθήκοντά του.

Παράλληλα με την ιατρική δοκιμασία, η Ελλάδα αντιμετώπιζε μια ασυνήθιστη πολιτική κατάσταση.

Μια χώρα με πρωθυπουργό στο νοσοκομείο

Υπήρχαν ημέρες σχετικής βελτίωσης και άλλες κατά τις οποίες η κατάσταση γινόταν και πάλι κρίσιμη.

Η θεραπεία περιλάμβανε αντιβιοτικά, υποστήριξη της αναπνοής, αιμοκάθαρση και συνεχή παρακολούθηση.

Στις 22 Δεκεμβρίου διεθνή πρακτορεία μετέδιδαν ότι οι γιατροί αντιμετώπιζαν νέα μικροβιακή λοίμωξη, η οποία είχε επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση του πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρουσιάστηκαν επανειλημμένες λοιμώξεις.

Στις αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε τραχειοστομία, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναπνευστική υποστήριξη.

Η αναπνευστική ανεπάρκεια απαιτούσε παρατεταμένη υποστήριξη, ενώ οι επιπλοκές στη νεφρική λειτουργία συνέχιζαν να προβληματίζουν τους θεράποντες γιατρούς.

Ο Δεκέμβριος του 1995 αποδείχθηκε ένας από τους πιο δύσκολους μήνες της ζωής του.

Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώνονταν υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Η οικογένειά του, η Δήμητρα Λιάνη και οι στενοί συνεργάτες του παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις.

Στο Ωνάσειο έφθασαν ειδικοί γιατροί από το εξωτερικό, ενώ ζητήθηκαν πρόσθετες επιστημονικές γνώμες για την αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Η επιβάρυνση δύο τόσο σημαντικών λειτουργιών του οργανισμού καθιστούσε την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες, οι οποίες επηρέαζαν τη νεφρική λειτουργία.

Στις 27 Νοεμβρίου η κατάσταση του Ανδρέα Παπανδρέου επιδεινώθηκε σημαντικά.

Ολόκληρη η Ελλάδα περίμενε καθημερινά τα ιατρικά ανακοινωθέντα.

Η παρακολούθηση ήταν συνεχής, με πολυμελή ιατρική ομάδα και τη συμμετοχή ειδικών από το εξωτερικό.

Η πνευμονική λοίμωξη προκάλεσε σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές, ενώ επηρεάστηκε και η λειτουργία των νεφρών.

Όμως μέσα σε λίγες ημέρες η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Η αρχική εκτίμηση δεν προϊδέαζε απαραίτητα για το μέγεθος της κρίσης που θα ακολουθούσε.

Το μεσημέρι της 20ής Νοεμβρίου 1995 ανακοινώνεται ότι ο πρωθυπουργός εισήχθη στο Ωνάσειο για διερεύνηση αναπνευστικής δυσχέρειας, με πιθανή λοίμωξη του αναπνευστικού.

Η κόπωση και οι περιορισμένες αντοχές του γίνονταν όλο και περισσότερο αισθητές.

Το 1995 η εικόνα του πρωθυπουργού ήταν εμφανώς διαφορετική από εκείνη του δυναμικού πολιτικού ηγέτη της δεκαετίας του 1980.

Τα καρδιολογικά προβλήματα, η επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας και η συνολική φυσική του κατάσταση δημιουργούσαν ανησυχίες.

Ωστόσο, η υγεία του παρέμενε εύθραυστη.

Ήταν μια εντυπωσιακή πολιτική επιστροφή για έναν ηγέτη που είχε ήδη περάσει τα 74 χρόνια.

Παρά τις περιπέτειες της υγείας του και την πολιτική ήττα του 1989, ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεψε στην πρωθυπουργία μετά τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 1993.

Η επιστροφή στην εξουσία το 1993

Το 1989 παντρεύτηκε τη Δήμητρα Λιάνη, η οποία θα βρισκόταν στο πλευρό του και κατά την τελευταία μεγάλη δοκιμασία της υγείας του.

Η προσωπική του ζωή έγινε αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος, πολιτικών αντιπαραθέσεων και εκτεταμένων δημοσιευμάτων.

Η περίοδος εκείνη συνδέθηκε και με τη δημοσιοποίηση της σχέσης του με τη Δήμητρα Λιάνη, η οποία τον συνόδευσε στο Λονδίνο.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε την πολιτική του δραστηριότητα, παρά τα προβλήματα που εξακολουθούσαν να επιβαρύνουν τον οργανισμό του.

Η εγχείρηση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά ο Παπανδρέου κατάφερε να ανακάμψει.

Υποβλήθηκε σε τριπλή στεφανιαία παράκαμψη, γνωστή ως bypass, καθώς και σε επέμβαση αντικατάστασης καρδιακής βαλβίδας.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Harefield του Λονδίνου, όπου χειρουργήθηκε από τον διεθνούς φήμης καρδιοχειρουργό Μαγκντί Γιακούμπ.

Το καλοκαίρι του 1988, ενώ βρισκόταν στην πρωθυπουργία, διαπιστώθηκαν σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα που επέβαλαν χειρουργική αντιμετώπιση.

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του είχε αρχίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Το πρώτο μεγάλο προειδοποιητικό σημάδι το 1988

Η περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπήρξε μόνο μια ανθρώπινη δοκιμασία. Προκάλεσε μια πρωτοφανή πολιτική κρίση, ανέδειξε τις εσωτερικές αντιθέσεις του ΠΑΣΟΚ και οδήγησε στην αλλαγή πρωθυπουργού ενώ το κυβερνών κόμμα διατηρούσε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Κανείς δεν γνωρίζει εκείνη την ημέρα ότι η νοσηλεία του θα διαρκέσει 123 ημέρες, ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στα πρωθυπουργικά του καθήκοντα και ότι επτά μήνες αργότερα θα φύγει από τη ζωή.

Είναι 76 ετών, έχει ήδη αντιμετωπίσει μια μεγάλη καρδιοχειρουργική περιπέτεια και η υγεία του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Στις 20 Νοεμβρίου 1995, η Ελλάδα παρακολουθεί με αγωνία μια είδηση που σύντομα θα εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό γεγονός. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εισάγεται εσπευσμένα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

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Ανδρέας Παπανδρέου και οι 123 ημέρες στο Ωνάσειο: Μάχη για τη ζωή και το τέλος μιας πολιτικής εποχής – Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου 1995

Στις 20 Νοεμβρίου 1995, η Ελλάδα παρακολουθεί με αγωνία μια είδηση που σύντομα θα εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό γεγονός. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εισάγεται εσπευσμένα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Είναι 76 ετών, έχει ήδη αντιμετωπίσει μια μεγάλη καρδιοχειρουργική περιπέτεια και η υγεία του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Κανείς δεν γνωρίζει εκείνη την ημέρα ότι η νοσηλεία του θα διαρκέσει 123 ημέρες, ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στα πρωθυπουργικά του καθήκοντα και ότι επτά μήνες αργότερα θα φύγει από τη ζωή.

Η περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπήρξε μόνο μια ανθρώπινη δοκιμασία. Προκάλεσε μια πρωτοφανή πολιτική κρίση, ανέδειξε τις εσωτερικές αντιθέσεις του ΠΑΣΟΚ και οδήγησε στην αλλαγή πρωθυπουργού ενώ το κυβερνών κόμμα διατηρούσε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το πρώτο μεγάλο προειδοποιητικό σημάδι το 1988

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του είχε αρχίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Το καλοκαίρι του 1988, ενώ βρισκόταν στην πρωθυπουργία, διαπιστώθηκαν σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα που επέβαλαν χειρουργική αντιμετώπιση.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Harefield του Λονδίνου, όπου χειρουργήθηκε από τον διεθνούς φήμης καρδιοχειρουργό Μαγκντί Γιακούμπ.

Υποβλήθηκε σε τριπλή στεφανιαία παράκαμψη, γνωστή ως bypass, καθώς και σε επέμβαση αντικατάστασης καρδιακής βαλβίδας.

Η εγχείρηση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά ο Παπανδρέου κατάφερε να ανακάμψει.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε την πολιτική του δραστηριότητα, παρά τα προβλήματα που εξακολουθούσαν να επιβαρύνουν τον οργανισμό του.

Η περίοδος εκείνη συνδέθηκε και με τη δημοσιοποίηση της σχέσης του με τη Δήμητρα Λιάνη, η οποία τον συνόδευσε στο Λονδίνο.

Η προσωπική του ζωή έγινε αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος, πολιτικών αντιπαραθέσεων και εκτεταμένων δημοσιευμάτων.

Το 1989 παντρεύτηκε τη Δήμητρα Λιάνη, η οποία θα βρισκόταν στο πλευρό του και κατά την τελευταία μεγάλη δοκιμασία της υγείας του.

Η επιστροφή στην εξουσία το 1993

Παρά τις περιπέτειες της υγείας του και την πολιτική ήττα του 1989, ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεψε στην πρωθυπουργία μετά τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 1993.

Το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 46,88% και εξασφάλισε 170 έδρες.

Ήταν μια εντυπωσιακή πολιτική επιστροφή για έναν ηγέτη που είχε ήδη περάσει τα 74 χρόνια.

Ωστόσο, η υγεία του παρέμενε εύθραυστη.

Τα καρδιολογικά προβλήματα, η επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας και η συνολική φυσική του κατάσταση δημιουργούσαν ανησυχίες.

Το 1995 η εικόνα του πρωθυπουργού ήταν εμφανώς διαφορετική από εκείνη του δυναμικού πολιτικού ηγέτη της δεκαετίας του 1980.

Η κόπωση και οι περιορισμένες αντοχές του γίνονταν όλο και περισσότερο αισθητές.

20 Νοεμβρίου 1995: Η εσπευσμένη εισαγωγή στο Ωνάσειο

Το μεσημέρι της 20ής Νοεμβρίου 1995 ανακοινώνεται ότι ο πρωθυπουργός εισήχθη στο Ωνάσειο για διερεύνηση αναπνευστικής δυσχέρειας, με πιθανή λοίμωξη του αναπνευστικού.

Η αρχική εκτίμηση δεν προϊδέαζε απαραίτητα για το μέγεθος της κρίσης που θα ακολουθούσε.

Όμως μέσα σε λίγες ημέρες η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Η πνευμονική λοίμωξη προκάλεσε σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές, ενώ επηρεάστηκε και η λειτουργία των νεφρών.

Οι γιατροί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν μηχανική αναπνευστική υποστήριξη.

Η παρακολούθηση ήταν συνεχής, με πολυμελή ιατρική ομάδα και τη συμμετοχή ειδικών από το εξωτερικό.

Ολόκληρη η Ελλάδα περίμενε καθημερινά τα ιατρικά ανακοινωθέντα.

Η δραματική επιδείνωση του Νοεμβρίου

Στις 27 Νοεμβρίου η κατάσταση του Ανδρέα Παπανδρέου επιδεινώθηκε σημαντικά.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες, οι οποίες επηρέαζαν τη νεφρική λειτουργία.

Χρειάστηκε να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση.

Η επιβάρυνση δύο τόσο σημαντικών λειτουργιών του οργανισμού καθιστούσε την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Στο Ωνάσειο έφθασαν ειδικοί γιατροί από το εξωτερικό, ενώ ζητήθηκαν πρόσθετες επιστημονικές γνώμες για την αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Η οικογένειά του, η Δήμητρα Λιάνη και οι στενοί συνεργάτες του παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις.

Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώνονταν υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Τα τηλεοπτικά συνεργεία βρίσκονταν σε διαρκή επιφυλακή.

Ο Δεκέμβριος της αγωνίας

Ο Δεκέμβριος του 1995 αποδείχθηκε ένας από τους πιο δύσκολους μήνες της ζωής του.

Η αναπνευστική ανεπάρκεια απαιτούσε παρατεταμένη υποστήριξη, ενώ οι επιπλοκές στη νεφρική λειτουργία συνέχιζαν να προβληματίζουν τους θεράποντες γιατρούς.

Στις αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε τραχειοστομία, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναπνευστική υποστήριξη.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρουσιάστηκαν επανειλημμένες λοιμώξεις.

Στις 22 Δεκεμβρίου διεθνή πρακτορεία μετέδιδαν ότι οι γιατροί αντιμετώπιζαν νέα μικροβιακή λοίμωξη, η οποία είχε επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση του πρωθυπουργού.

Η θεραπεία περιλάμβανε αντιβιοτικά, υποστήριξη της αναπνοής, αιμοκάθαρση και συνεχή παρακολούθηση.

Υπήρχαν ημέρες σχετικής βελτίωσης και άλλες κατά τις οποίες η κατάσταση γινόταν και πάλι κρίσιμη.

Μια χώρα με πρωθυπουργό στο νοσοκομείο

Παράλληλα με την ιατρική δοκιμασία, η Ελλάδα αντιμετώπιζε μια ασυνήθιστη πολιτική κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός παρέμενε τυπικά στην εξουσία, αλλά αδυνατούσε να ασκήσει ουσιαστικά τα καθήκοντά του.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος αναπλήρωνε τον πρωθυπουργό και προήδρευε κυβερνητικών συνεδριάσεων.

Ωστόσο, η μακρά απουσία του Ανδρέα Παπανδρέου δημιουργούσε όλο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Η κυβέρνηση έπρεπε να διαχειριστεί την οικονομία, τον προϋπολογισμό, τις διεθνείς σχέσεις και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, μέσα στο ΠΑΣΟΚ άρχιζε μια δύσκολη συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Η διαδοχή του ιδρυτή του κόμματος ήταν ένα θέμα που για χρόνια αποτελούσε σχεδόν ταμπού.

Τώρα, όμως, η πραγματικότητα επέβαλλε αποφάσεις.

Η Δήμητρα Λιάνη και οι αντιπαραθέσεις γύρω από το Ωνάσειο

Η παρουσία της Δήμητρας Λιάνη στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου αποτέλεσε αντικείμενο έντονης δημοσιότητας.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού βρισκόταν κοντά του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και συμμετείχε στις επαφές με την οικογένεια και τους συνεργάτες του.

Παράλληλα, κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα και πολιτικές εκτιμήσεις για τον ρόλο και την επιρροή της.

Ορισμένοι την κατηγορούσαν ότι επιχειρούσε να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι δεχόταν άδικες επιθέσεις σε μια περίοδο μεγάλης προσωπικής δοκιμασίας.

Πολλές από τις καταγγελίες εκείνης της εποχής παρέμειναν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αποδεδειγμένα γεγονότα.

Το βέβαιο είναι ότι η παρατεταμένη νοσηλεία του πρωθυπουργού ενίσχυσε τις εσωτερικές συγκρούσεις του ΠΑΣΟΚ.

15 Ιανουαρίου 1996: Η ιστορική παραίτηση

Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες νοσηλείας, ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.

Στις 15 Ιανουαρίου 1996 γνωστοποιήθηκε η παραίτησή του με γραπτή επιστολή.

Ο ίδιος αναγνώριζε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διακυβέρνησης.

Ήταν μια ιστορική στιγμή.

Ο άνθρωπος που είχε ιδρύσει το ΠΑΣΟΚ το 1974, είχε οδηγήσει το κόμμα στην εξουσία το 1981 και είχε κυριαρχήσει στην ελληνική πολιτική ζωή για περισσότερο από δύο δεκαετίες εγκατέλειπε οριστικά την πρωθυπουργία.

Δεν παραιτήθηκε όμως από την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Παρέμεινε πρόεδρος του κόμματος μέχρι τον θάνατό του.

18 Ιανουαρίου: Ο Κώστας Σημίτης νέος πρωθυπουργός

Τρεις ημέρες μετά την παραίτηση, στις 18 Ιανουαρίου 1996, συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να εκλέξει τον νέο πρωθυπουργό.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδοτούσε την πρώτη μεγάλη αλλαγή ηγεσίας στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ως υποψήφιοι ο Κώστας Σημίτης, ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Γεράσιμος Αρσένης και ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος.

Στον δεύτερο γύρο επικράτησε ο Κώστας Σημίτης έναντι του Άκη Τσοχατζόπουλου, με 86 ψήφους έναντι 75.

Η εκλογή του Σημίτη σηματοδότησε τη μετάβαση σε μια διαφορετική πολιτική περίοδο.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρούσε την εξουσία, αλλά η εποχή της προσωπικής κυριαρχίας του ιδρυτή του είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

21 Μαρτίου 1996: Η έξοδος από το Ωνάσειο

Ύστερα από 123 ημέρες νοσηλείας, ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε εξιτήριο στις 21 Μαρτίου 1996.

Ήταν πλέον 77 ετών.

Η έξοδός του από το νοσοκομείο προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση.

Εκατοντάδες υποστηρικτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Ωνάσειο.

Ο Παπανδρέου εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά χαμογελαστός, συνοδευόμενος από τη Δήμητρα Λιάνη.

Απευθύνθηκε σύντομα στους δημοσιογράφους και στους συγκεντρωμένους, ενώ το αυτοκίνητο που τον μετέφερε απομακρύνθηκε μέσα σε επευφημίες και λουλούδια.

Η εικόνα του ήταν συγκινητική.

Ο άνθρωπος που επί δεκαετίες κυριαρχούσε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και στα κοινοβουλευτικά έδρανα είχε πλέον περιορισμένες φυσικές δυνάμεις.

Η μεγάλη περιπέτεια της υγείας του είχε αφήσει βαθιά σημάδια.

Οι τελευταίοι μήνες στην Εκάλη

Μετά την έξοδό του από το Ωνάσειο, ο Ανδρέας Παπανδρέου εγκαταστάθηκε στην κατοικία του στην Εκάλη.

Η καθημερινότητά του οργανώθηκε γύρω από την ανάπαυση, την ιατρική παρακολούθηση και την προσπάθεια αποκατάστασης των δυνάμεών του.

Παρά τη σοβαρή εξασθένηση της υγείας του, εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται για τις πολιτικές εξελίξεις.

Το ΠΑΣΟΚ προετοιμαζόταν για το συνέδριό του, το οποίο θα καθόριζε τη νέα ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος.

Ο Κώστας Σημίτης είχε ήδη αναλάβει την πρωθυπουργία, αλλά η παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου εξακολουθούσε να έχει καθοριστική πολιτική και συμβολική σημασία.

Η συζήτηση για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος παρέμενε ανοιχτή.

Ο ίδιος, παρά τα προβλήματα υγείας, διατηρούσε επαφές με συνεργάτες και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

23 Ιουνίου 1996: Το τελευταίο ξημέρωμα

Τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Ιουνίου 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή στην κατοικία του στην Εκάλη.

Ήταν 77 ετών.

Ο θάνατός του συνδέθηκε με οξύ καρδιακό επεισόδιο, έπειτα από τη μακρά επιβάρυνση της υγείας του.

Μέχρι τις τελευταίες ώρες της ζωής του είχε διατηρήσει το ενδιαφέρον του για τις πολιτικές εξελίξεις και τις προετοιμασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Για τους υποστηρικτές του έφευγε ο ηγέτης που είχε συνδέσει το όνομά του με την «Αλλαγή» του 1981.

Για τους πολιτικούς του αντιπάλους έφευγε ένας ισχυρός και συχνά αμφιλεγόμενος αντίπαλος, που είχε καθορίσει επί δεκαετίες την πολιτική αντιπαράθεση.

Ανεξάρτητα από την πολιτική αξιολόγηση του έργου του, η επιρροή του στη μεταπολιτευτική Ελλάδα ήταν αναμφισβήτητη.

Η κηδεία και το τελευταίο αντίο

Η σορός του Ανδρέα Παπανδρέου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών.

Χιλιάδες πολίτες προσήλθαν για να τον αποχαιρετήσουν.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 1996, με τιμές αρχηγού κράτους και παρουσία πολιτικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ταφή έγινε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι εικόνες του πλήθους που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία αποτύπωσαν τη βαθιά σχέση που είχε αναπτύξει με ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας.

Το τέλος μιας ολόκληρης πολιτικής εποχής

Η 20ή Νοεμβρίου 1995 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στην ιστορία της Μεταπολίτευσης.

Εκείνη την ημέρα άρχισε μια νοσηλεία που εξελίχθηκε σε ιστορική καμπή.

Μέσα σε τέσσερις μήνες ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε από την πρωθυπουργία στην πολιτική αποχώρηση.

Και μέσα σε επτά μήνες ολοκληρώθηκε η ζωή ενός ανθρώπου που είχε συνδέσει το όνομά του με μεγάλες πολιτικές αλλαγές, σφοδρές αντιπαραθέσεις και βαθιές κοινωνικές μεταβολές.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου κυβέρνησε την Ελλάδα από το 1981 έως το 1989 και από το 1993 έως το 1996.

Ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας και άφησε μια κληρονομιά που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής και ιστορικής συζήτησης.

Στις 20 Νοεμβρίου 1995 μπήκε στο Ωνάσειο ως πρωθυπουργός. Στις 21 Μαρτίου 1996 βγήκε ως πρώην πρωθυπουργός. Και στις 23 Ιουνίου η Ελλάδα αποχαιρέτησε έναν από τους πολιτικούς που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία της.