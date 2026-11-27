Καρπετόπουλος για Πανούτσο: «Αντίο φίλε, θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή» – Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός για τον επί χρόνια συνεργάτη του

Αντώνης Πανούτσος – Στιγμές από την σπουδαία καριέρα του: Αφοσίωση στην δημοσιογραφία, σχέση ζωής με τον Ολυμπιακό – Το συγκινητικό αντίο του ΣΠΟΡ FM

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Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον Αντώνη Πανούτσο. Η τελετή αποχαιρετισμού του γνωστού αθλητικογράφου θα πραγματοποιηθεί στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Την ημερομηνία και την ώρα της τελετής ανακοίνωσε με σχετική ενημέρωσή της η ΕΣΗΕΑ.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο θα δοθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».

Ο Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητικού Τύπου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο γνωστός δημοσιογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου το περασμένο καλοκαίρι. Από τις πρώτες ημέρες της νοσηλείας του, η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα σοβαρή.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό και αθλητικό κόσμο, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του να ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν την Τετάρτη στη Ριτσώνα.

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