Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) στο Ρέθυμνο, όταν μία ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άγρια συμπλοκή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου οι νεαροί ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται και να χτυπούν με δύναμη ο ένας τον άλλον. Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι νεαροί φαίνονται να πετούν ένα άτομο με λευκή μπλούζα σε τζαμαρία καταστήματος και συνεχίζουν να το χτυπούν.

Στη συνέχεια, μία κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας νεαρός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Όπως περιγράφει η κάτοικος της περιοχής: «Ξαφνικά στις 05:00 το πρωί άκουσα φωνές, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα μια ομάδα νεαρών γύρω στα 20 χρόνια να χτυπάνε το ένα το άλλο και να βρίζει το ένα το άλλο.

Όταν είδα ότι χτύπησαν ένα παιδί με το κεφάλι το πέταξαν πάνω σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος, κάλεσα την αστυνομία. Όταν είδαν τα αστυνομικά οχήματα έφυγαν όλοι και έμεινε το παιδί χτυπημένο και είχε μείνει αναίσθητο για κάποια λεπτά στο έδαφος».