Εννέα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για την αποζημίωση του πατέρα της, Κώστα Ζέμπερη, λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας στον χώρο.

Το δικαστήριο επιδίκασε ποσό άνω των 80.000 ευρώ συν τους νόμιμους τόκους, το οποίο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ανέρχεται συνολικά σε περίπου 150.000 ευρώ.

Η δολοφονία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2017, όταν η Δώρα Ζέμπερη επισκέφθηκε το νεκροταφείο για να ανάψει καντήλι σε συγγενικό της πρόσωπο. Εκεί δέχθηκε επίθεση από τον Εμμανουήλ Σοροπίδη, ο οποίος τη μαχαίρωσε 14 φορές με σκοπό τη ληστεία. Ο δράστης έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια κάθειρξη.

Ο πατέρας της 32χρονης είχε καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου Αθηναίων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν στοιχειώδη μέτρα φύλαξης σε χώρο που ανήκει στην ευθύνη του δήμου. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, το δικαστήριο αναγνώρισε την ευθύνη αυτή και δικαίωσε την οικογένεια, έστω και έπειτα από πολλά χρόνια δικαστικού αγώνα.

