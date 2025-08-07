Άρχισε η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα», καθώς δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου όσον αφορά το σχέδιο αποκόλλησης. Μάλιστα, νωρίτερα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή οι εργασίες.

Το πλοίο προσάραξε στην ξέρα «Γλάρος» στα Νέα Στύρα. Είχε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα, ενώ στο πλοίο υπάρχουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών. Μόλις το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, θα εξεταστεί από ειδικούς οι οποίοι αναζητούν τα αίτια που το πλοίο κατέληξε στην ξέρα. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος, χάθηκε ο έλεγχος του πηδαλίου.

