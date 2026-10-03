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Οι δράστες επικοινώνησαν αρχικά με το θύμα χρησιμοποιώντας το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος και στη συνέχεια την έπεισαν να μεταβεί σε αστυνομική υπηρεσία.

Αντί για το αστυνομικό τμήμα, οι άγνωστοι μετέφεραν τη γυναίκα από τον Δήμο Τρίπολης σε περιοχή της Αττικής.

Το θύμα επικοινώνησε με τον γιο της, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία για το περιστατικό που συνέβη την 1η Οκτωβρίου.

Η Αστυνομία εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς η γυναίκα δεν έχει καταφέρει ακόμη να δώσει αναλυτική κατάθεση για τις συνθήκες της μεταφοράς της.

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Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση εξετάζουν οι Αρχές στην Αρκαδία, καθώς μία υπόθεση απάτης φέρεται να πήρε απρόβλεπτη και επικίνδυνη τροπή. Μία γυναίκα, που διατηρεί εξοχική κατοικία στην περιοχή, φέρεται να πείστηκε να επιβιβαστεί σε όχημα αγνώστων, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από χωριό του Δήμου Τρίπολης στην Αττική.

Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026 σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με το arcadiaportal.gr.

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Το πρώτο τηλεφώνημα και η απόπειρα εξαπάτησης

Η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους, οι οποίοι φέρεται να προσπάθησαν να την εξαπατήσουν χρησιμοποιώντας το γνωστό τέχνασμα του δήθεν τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου.

Η ίδια αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και τερμάτισε την επικοινωνία. Ωστόσο, λίγο αργότερα δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από τους ίδιους ή άλλους δράστες, οι οποίοι αυτή τη φορά φέρεται να παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί.

Της είπαν ότι θα την παραλάβει όχημα

Οι άγνωστοι φέρεται να της ανέφεραν ότι θα έστελναν μισθωμένο όχημα για να την παραλάβει, προκειμένου να μεταβεί στις Αρχές και να δώσει κατάθεση σχετικά με την απόπειρα εξαπάτησης που είχε προηγηθεί.

Η γυναίκα φέρεται να πείστηκε ότι συνομιλούσε πράγματι με αστυνομικούς και επιβιβάστηκε στο όχημα που έφτασε στο σημείο.

Ωστόσο, αντί να μεταφερθεί σε αστυνομική υπηρεσία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οδηγήθηκε σε περιοχή της Αττικής.

Επικοινώνησε με τον γιο της

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Αττική παραμένουν υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

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Κάποια στιγμή κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο της, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία για όσα είχαν συμβεί.

Για την υπόθεση έχει υποβληθεί καταγγελία, ωστόσο η γυναίκα, λόγω της κατάστασής της, δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να δώσει αναλυτική κατάθεση. Η μαρτυρία της αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες της υπόθεσης, καθώς και στον αριθμό των εμπλεκομένων και στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η μεταφορά της.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, σε μια υπόθεση που προκαλεί ανησυχία, καθώς οι δράστες φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.

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