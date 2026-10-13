Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εταιρεία ανακύκλωσης στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και εξαπλώθηκε γρήγορα, εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι από το σημείο ακούγονται συνεχείς εκρήξεις.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα να καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικές βιομηχανικές μονάδες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ασπροπύργου, διαθέτοντας τρεις υδροφόρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασης. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112 προς τους πολίτες, λόγω του πυκνού τοξικού καπνού που έχει καλύψει την περιοχή.