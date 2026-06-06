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Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για πρώτη φορά μετά τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την ξεχωριστή ημέρα που έζησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 16 Μαΐου στον Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παρουσία μόλις 15 αγαπημένων προσώπων. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, η ηθοποιός εξήγησε πως αυτό που τη χαροποίησε περισσότερο ήταν ότι κατάφεραν να κρατήσουν τον γάμο τους απολύτως ιδιωτικό.

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«Δεν το πιστεύω ότι έμεινε έτσι κλειστά, με γαλήνη. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά ένιωσα πραγματικά το μυστήριο του γάμου. Υπήρχε μια νεκρική σιγή, μια κατάνυξη που δεν είχα ξαναζήσει. Ήταν μοναδική εμπειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει και γαμήλιο πάρτι με περισσότερους καλεσμένους.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη μιλώντας για τη σχέση της με τον σύζυγό της, περιγράφοντας τη γνωριμία τους ως έναν κεραυνοβόλο έρωτα.

«Με τον Μπρούνο ήταν μπαμ και κάτω. Ήταν αμοιβαίο. Το σημαντικό είναι ότι εμφανίστηκε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή, όταν υπήρχε χώρος, χρόνος και η απαραίτητη ωριμότητα για να δεχτώ αυτό που ερχόταν», είπε.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η προσωπική της εξέλιξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σχέση τους, τονίζοντας πως πρώτα έμαθε να αγαπά τον εαυτό της και έπειτα να δέχεται την αγάπη των άλλων.

«Όταν έμαθα να αγαπάω τον εαυτό μου, κατάλαβα τι σημαίνει να σε αγαπούν πραγματικά. Τότε αγάπησα ακόμη περισσότερο τα παιδιά μου, τους φίλους μου και τους ανθρώπους μου. Ο Μπρούνο ήρθε σε μια περίοδο που ήμουν έτοιμη να δεχτώ αυτή την αγάπη», εξήγησε.

Με χιούμορ, μάλιστα, σχολίασε ότι αν τον είχε γνωρίσει νωρίτερα στη ζωή της, ίσως να μην είχε δώσει την ίδια ευκαιρία στη σχέση τους.

«Αν ερχόταν λίγο νωρίτερα, μάλλον θα τον έστελνα στο Δαφνί», είπε γελώντας.