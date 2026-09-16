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Μία νταλίκα ανατράπηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, όπως φαίνεται και από την παρακάτω φωτογραφία, με την νταλίκα να ανατρέπεται εντός της σήραγγας.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την ακινητοποίηση του βαρέος οχήματος.

Πηγή: korinthostv