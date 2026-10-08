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Η απόφαση του δικαστηρίου απέρριψε την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο πρώην υπουργός εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021 φέροντας σοβαρά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι.

Η οικογένεια του θύματος υποστήριξε ότι ο θάνατος δεν ήταν ατύχημα, αλλά αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας μετά από διαπληκτισμό στη θάλασσα.

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Την αθώωση των δυο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία (6-1) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δυο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Το δικαστήριο με την απόφασή του αυτή δεν έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δυο κατηγορούμενων.

Η υπό εκδίκαση υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό του σκάφος για ψάρεμα. Αργότερα βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες και στοιχεία που έδειχναν ότι στην περιοχή είχε υπάρξει περιστατικό με άλλο αλιευτικό σκάφος.

Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν δύο επαγγελματίες ψαράδες, αδέλφια, οι οποίοι δικάστηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια να τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του.

Οι απολογίες και τα στοιχεία της δίκης

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι απέρριψαν κάθε κατηγορία σε βάρος τους, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν μεταβεί για ψάρεμα την επίμαχη ημέρα και ότι δεν συνδέονται με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Η ακροαματική διαδικασία κράτησε περίπου έναν χρόνο και πραγματοποιήθηκαν περίπου 60 συνεδριάσεις, στις οποίες εξετάστηκαν μάρτυρες και σημαντικός όγκος στοιχείων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η παρουσία ή μη δεύτερου σκάφους στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο Σήφης Βαλυράκης, καθώς και όσα φέρεται να συνέβησαν μεταξύ των επιβαινόντων στα δύο σκάφη.

Στο δικαστήριο κατατέθηκαν μαρτυρίες για περιστατικό έντασης στη θάλασσα, μεταξύ άλλων και από μάρτυρα που εξετάστηκε τον Ιανουάριο του 2026 και ανέφερε ότι είδε το φουσκωτό του Βαλυράκη και έναν διαπληκτισμό με αλιευτικό.

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Παράλληλα, εξετάστηκαν οι κινήσεις και η παρουσία των κατηγορουμένων στην περιοχή, καθώς και στοιχεία σχετικά με τα οχήματα και τις καταθέσεις ανθρώπων του περιβάλλοντός τους.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε, τέλος, στα ιατροδικαστικά ευρήματα και στα τραύματα που έφερε η σορός. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι αυτά δεν συνάδουν με θαλάσσιο ατύχημα. Η χήρα του, Μίνα Βαλυράκη, κατέθεσε ότι ο σύζυγός της δεν έχασε τη ζωή του από ατύχημα, αλλά δολοφονήθηκε.

Τι είχε προτείνει ο εισαγγελέας

Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, Παν. Ηλιόπουλος, είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται. «Από όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι εκείνη την ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε από το λιμάνι της Ερέτριας και βρέθηκε στο σημείο Πεζονήσι και Αγία Τριάδα. Αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη οι κατηγορούμενοι και τα δυο σκάφη μείωσαν ταχύτητα και διαπληκτίστηκαν.

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Ενεργήθηκαν επικίνδυνοι ελιγμοί γύρω από το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και ακολούθησε κυματισμός. Το σκάφος Βαλυράκη ήταν με κινητήρα αναμμένο. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα στον Βαλυράκη, τον έπληξε στο πάνω μέρος του σώματός του με αποτέλεσμα την πτώση του στο νερό. Τον χτύπησε με το κοντάρι δυο με τρεις φορές», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του την οποία τελικά σήμερα δεν υιοθέτησε το δικαστήριο.