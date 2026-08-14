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Για ακόμη ένα καλοκαίρι, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επέλεξε την Ελλάδα για τις οικογενειακές του διακοπές, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη προτίμησή του στη χώρα μας.

Η σύζυγός του, Κάρι Τζόνσον, δεν αποκάλυψε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκονται, ωστόσο οι εικόνες αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

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«Ελληνικό καλοκαίρι, μέρος 1ο. Κολύμπι, παγωμένες μπύρες και άφθονη τυρόπιτα. Το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο, μετά το σπίτι μας. Η καρδιά μου είναι γεμάτη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.