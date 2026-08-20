Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (20.08.2026) σε πρατήριο καυσίμων στο Χαϊδάρι, όταν ο 60χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στον πρώτο όροφο του πρατηρίου όταν σημειώθηκε ο πυροβολισμός, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Υπάλληλος του βενζινάδικου κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν, έχοντας τις αισθήσεις του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση και προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.