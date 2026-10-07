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Μια 37χρονη στη Χαλκίδα επιτέθηκε στη σύντροφο του πρώην συζύγου της με φαλτσέτα, κόβοντάς της τα μαλλιά και τραυματίζοντάς την στα δάχτυλα.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, το περιστατικό έλαβε χώρα χθες στις 21.30. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μια 37χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας πήγε στο σπίτι της συντρόφου του πρώην συζύγου της και αφού διαπληκτίστηκαν για προσωπικές διαφορές, ήρθαν στα χέρια. Η 37χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την Ασφάλεια Χαλκίδας, επιτέθηκε με φαλτσέτα στην αντίζηλό της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στα δάκτυλα του αριστερού της χεριού.

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Στη συνέχεια την χτύπησε στο κεφάλι, την τράβηξε απο τα μαλλιά, και αφού της χτύπησε το κεφάλι στο πάτωμα, της έκοψε με την φαλτσέτα μέρος των μαλλιών της. Φεύγοντας η άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Η 23χρονη κοπέλα απο την Ρουμανία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Η δράστις εντοπίστηκε και συνελήφθη απο την αστυνομία.